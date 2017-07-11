Teröristbaşı Gülen’in avukatı böyle deşifre oldu!

Teröristbaşı Fetullah Gülen'in Türkiye'de 24 yıl önce vekalet verdiği kişi olan İzmir Barosu'na kayıtlı avukat Fetih Ün, geçtiğimiz Kasım ayında İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından "FETÖ/PDY üyesi olmak" suçundan gözaltına alındı. 1989 yılından 2015 yılına kadar Gülen'in yaşadığı Pensilvanya'ya 6-7 kez gidip geldiği ve görüştüğü belirtilen avukat Ün, sevk edildiği mahkeme tarafından denetimli serbestlik ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Olayı soruşturan Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcısı, hakimliğin verdiği karara itiraz edip, tutuklanmaya yönelik yakalama kararı talebinde bulundu. Bir üst Sulh Ceza Hakimliği talebi yerinde gördü. Hakkında tutuklama kararı bulunan Fetih Ün, duruşmaya girmek için Bayraklı Adliye Sarayı'na gelince adliye karakolunda görevli polisler tarafından yakalanıp gözaltına alındı. 4. Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkartılan Fetih Ün, yüzüne karşı tutuklanma kararı okunarak cezaevine götürüldü. Olayı soruşturan Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Cumhuriyet Savcısı, sanık Fetih Ün hakkında "FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 15 yıl hapis cezası istemiyle yargılanması için dava açtı.

Sanık Fetih Ün, 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ikinci kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya sanık Fetih Ün tutuklu bulunduğu Denizli Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) katılırken, duruşma salonunda sanığın 2 avukatı da hazır bulundu. Duruşma savcısı, sanık Fetih Ün'ün "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan cezalandırılması gerektiği yönünde mütalaa verdi.

WHATSAPP MESAJLARI VAR

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünden (TEM) gelen raporları okuyan mahkeme başkanı, sanığın FETÖ irtibatlı olduğuna ilişkin Whatsapp mesaj içeriklerinin olduğunu belirtti.

NİYE YARGILANDIĞINI BİLMİYORMUŞ!

Hangi suçlama ile yargılandığını bilmediğini ileri süren sanık Fethi Ün ise, Fetullah Gülen'in avukatı olmaktan 9 aydır tutuklu olduğunu, tahliyesini istediğini söyledi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, Fethi Ün ile avukatlarının son savunmalarını yapmaları için duruşmayı Kasım ayına erteledi.