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Teröristbaşı Gülen'e 1.4 milyar TL'lik altın

FETÖ'nün finansörü Koza-İpek Holding bünyesinde faaliyet gösteren altın madenlerindeki usulsüzlük SPK raporuyla deşifre oldu.

26 Aralık 2017 Salı 08:55
Teröristbaşı Gülen'e 1.4 milyar TL'lik altın

FETÖ'nün finansörü Koza-İpek Holding bünyesinde faaliyet gösteren altın madenlerindeki usulsüzlük Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) raporuyla deşifre oldu.

Başsavcılığa sunulan raporda firmanın firari sahibiAkın İpek'in madenlerde 5 yılda kayıt dışı olarak 1.4 milyar TL değerinde altının üretilip yurtdışına kaçırıldığı tespit edildi. Kaçırılan altının yıllık miktarının ise 280 milyon TL olduğu kaydedildi. Koza Altın bünyesindeki Gümüşhane'deki Mastra madeninde üretilen bazı altınların sisteme sokulmayarak "Kutsal Hoca payı" olarak örgüt elebaşı Fetullah Gülen'e gönderildiği ortaya çıkarılmıştı.

Bu tespit üzerine soruşturmayı yürüten savcılık tarafından SPK'ya bir yazı yazılarak, bunun incelenmesi istenmişti. Söz konusu talep üzerine SPK müfettişleri Koza Altın bünyesindeki Mastra madeninde yapılan üretime ilişkin kapsamlı bir inceleme başlattı. Kaçağın 2011- 2015 döneminde gerçekleştiği belirlendi.

Sabah

Haber Tarihi: 26 Aralık 2017 Salı 08:55
  1. Koza-İpek Holding
  2. Akın İpek
  • MuratMurat1 sa önce
    Fitil gibi tek tek munasip yerine tepsin en başında ona hizmet eden kim varsa
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