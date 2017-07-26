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Teröristbaşı Gülen'den yeni talimat: Kaçın!

FETÖ elebaşı Gülen, son konuşmasında zor durumda olduklarına dikkat çekti ve militanlarına başka ülkelere kaçma mesajı verdi.

26 Temmuz 2017 Çarşamba 22:49
Teröristbaşı Gülen'den yeni talimat: Kaçın!

Militanlarının devletten ve yuvalandıkları yerlerden temizlenmesiyle çözülmelerin de tavan yaptığı FETÖ zor durumda. FETÖ elebaşı Gülen, son konuşmasında zor durumda olduklarına dikkat çekti ve militanlarına başka ülkelere kaçma mesajı verdi.

FETÖ ile mücadelede alınan başarılı sonuçlar ve bir çok FETÖ militanının devlet kadrolarından temizlenmesiyle ağır darbe yiyen ihanet örgütü çözülmelerin de zirve yapmasıyla zor duruma düştü. FETÖ elebaşı Gülen, son konuşmasıyla militanlarına ülkeden çıkmaları için mesaj gönderdi. Teröristbaşı Fetullah Gülen, Türkiye'de kalan örgüt üyelerinin kaçmaları gereken ülkeleri sıraladı: Kanada, Brezilya, Arjantin ve Şili.

Son konuşmalarından birinde örgüt olarak zor durumda olduklarına değinen Gülen, dağılan terör örgütünü "sabır" tavsiyesiyle kandırmaya devam etti. Gülen'in örgütteki çözülmenin önüne geçmeye çalıştığı görülürken yaklaşık yarım saatlik konuşmasında 6 kez "gaybubet" ifadesini kullanması dikkat çekti.

Son günlerde gündeme gelen "gaybubet" evleri, FETÖ'cü teröristlerin gizlenmek için kullandıkları evlere işaret ediyor. Gülen'in son konuşmasındaki mesajın da bu evlerde saklanan ve halen yakalanmamış FETÖ'cülere yönelik olduğu tahmin ediliyor.

Kaynak: Sabah

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2017 Çarşamba 22:49
  1. FETÖ
  2. FETÖ elebaşı Gülen
  3. Teröristbaşı Fetullah Gülen
  • vatansevervatansever45 dk önce
    Ve bylokcularin listesinin devletin elinde oldugunu tutuklananlardan anlamis ki geri kalanlara kacin diyor.. Hizlandirilsin ve mal varliklarina el konulsun..uyanik kofte hor..ne gelirse kardir diyor..
  • İSMETİSMET57 dk önce
    eski ortağınıza bakın hele! ne hallere düşmüş. terörist fetö
  • Mustafa akyolMustafa akyol1 sa önce
    Boyle bir iblis yeryuzune gelmemisdi yuce allahin ismiyle ummeti perisan eden adam icin bunu dusunurum allahim devlet baskanima uzun omur turk milletine birlik nasip ed allahim
  • HAKİKATHAKİKAT1 sa önce
    Nerde hani konuşma koysanıza kardeşim ses kaydını yada videoyu bu itin zor durumda kaldığını çaresizliğini görmek istiyorum
  • vatansevervatansever1 sa önce
    Gaybubeti bilmem ama bu adam kesin gulyabani..
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