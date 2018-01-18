Teröristbaşı Gülen kıyametin kopacağı tarihi açıkladı

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in bir numaralı sanık olduğu, 147'si tutuklu 280 kişinin yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesince, Aliağa Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kayda alınan duruşmada, daha önce savunma yapan tutuksuz yargılanan sanık eski teğmen A.O, ek ifade vermek istediğini, geçmişte FETÖ ile bağlantısına ilişkin bazı bilgiler vereceğini söyledi.

KIYAMETİN 2186'DA KOPACAĞINI SÖYLEMİŞ

Örgütle çocuk yaşta tanıştığından bazı şeyleri sorgulayamadığını ancak yaşı ilerledikçe birçok durumun farkına vardığını, FETÖ'nün sürekli tedbir uygulamasından rahatsız olduğu için örgütten soğuduğunu kaydeden A.O, "Bir gün Yavuz Aydın bana, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in 2186 yılında kıyametin kopacağını söylediğini dile getirdi. Ben de 'Gülen bunu nasıl bilebiliyor' diye sorduğumda, Aydın buna cevaben, 'Fetullah Gülen, Allah'ın sevgili bir kulu olduğundan bunu bilir' dedi. Bu cevaptan sonra kandırılmış olabileceğimi düşündüm. Aydın, örgütten kopanlar için de 'Bunlar hizmeti sattılar' tarzında cümle kurduğunu duydum." ifadesini kullandı.

FETÖ ile bağının 2010'dan sonra iyice kopmasının ardından Aydın'ın kendisiyle sık görüşmek istediğini, hatta zaman zaman ailesinin kaldığı eve giderek bilgi aldığını ileri süren A.O, 2014'te teğmen olmasının ardından Aydın'ın irtibat kurmaması için cep telefonu numarasını değiştirdiğini ve yurt dışı görevine gönüllü gittiğini söyledi.

İLK DEFA BURADA İFADE VERDİM

Etkin pişmanlık hükümlerini A.O'ya hatırlatan mahkeme başkanının, "Etkin pişmanlık hükümleri kapsamında daha önce herhangi bir yerde ifade verdin mi?" sorusu üzerine A.O, "İlk defa burada ifade verdim. Bu ifadeyi daha önce de vermek istedim ancak asker olan kardeşim FETÖ'den tutuklu olduğundan, annem, "Bir oğlum gitti, sen de gitme" dediği için bu şekilde ifade vermeye korktum. Artık bu yapının çözülmesini istiyorum. Bunun için savunmama ekleme yapmak istedim. Suç işlemediğimi düşünüyorum." diye konuştu.

A.O, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin daha önce verdiği ifadenin arkasında olduğunu belirterek, o gece vatan ve milletine bağlı bir Türk askeri gibi görevini yerine getirdiğini de sözlerine ekledi.İddia makamı ise mütalaasında, tahliye talebinde bulunan sanıkların tutukluluk halinin devamı yönünde karar verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tahliye taleplerini reddederek, duruşmaya cuma günü devam edilmesini kararlaştırdı.

KUR'AN'I İNKAR ETTİĞİNİN AÇIK KANITI

Peygamber efendimiz (s.a.v.)'e kıyametin kopacağı tarihi soran insanlarla ilgili Ayet-i Kerîmeler:

Bismillahirrahmanirrahim

-(Resulüm) Sana, kıyametin ne zaman gelip çatacağını soruyorlar. Onlara de ki: Onu ancak Rabbim bilir, onun vaktini, Ondan başka belirtecek yoktur. Göklerin ve yerin, ağırlığını kaldıramayacağı o saat, sizlere ansızın gelecektir. Sen sanki biliyormuşsun gibi sana ısrarla soruyorlar. Onlara de ki: Onu bilmek ancak Allah’a mahsustur, ama insanların çoğu bu gerçeği bilmez. [Araf 187]

-İnsanlar senden kıyametin zamanını soruyorlar. Onlara de ki: Onun bilgisi ancak Allah katındadır. Ne bilirsin, belki de zamanı yakındır. [Ahzab 63]

-Kıyametin ne zaman kopacağı bilgisi yalnız Allah’a aittir. Onun bilgisi dışında hiçbir ürün kabuğundan çıkmaz, hiçbir dişi gebe kalmaz ve doğurmaz. Onlara: “Bana koştuğunuz ortaklar nerede?” diye seslendiği gün: “Sana, buna dair bizden hiçbir şahit olmadığını arz ederiz” derler. [Fussilet 47]

-Senden kıyametin ne zaman gelip çatacağını sorarlar. [Allah bildirmedikçe] sen onu nereden bilirsin ki? Onu ancak Allah bilir. [Naziat 42-44]