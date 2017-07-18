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Teröristbaşı Gülen darbe suçunu laiklere attı!

FETÖ elebaşı terörist Fetullah Gülen, Mısır’da yayınlanan darbeci Sisi yanlısı El-Yevm 7 gazetesine röportaj verdi.

18 Temmuz 2017 Salı 19:30
Teröristbaşı Gülen darbe suçunu laiklere attı!

FETÖ elebaşı terörist Gülen, Mısır’da yayınlanan darbeci Sisi yanlısı El-Yevm 7 gazetesine röportaj verdi.

Gülen, “15 Temmuz’da darbe teşebbüsünün kimin tarafından yapıldığını düşünüyorsunuz?” şeklindeki soru üzerine kesin olarak bir kesimi suçlayamayacağını ancak ulusalcı laik bir kesimin bunu yapmış olabileceğini iddia etti.

'TÜRKİYE'YE GELMEK İSTEDİM' YALANI

Gülen, darbe girişiminin olduğu gece darbeyi kınadığını, kendilerine atılan darbe teşebbüsü suçlamasının uluslararası tarafsız bir kuruluş tarafından soruşturulmak üzere Türkiye’ye gelmeyi teklif ettiğini ancak Erdoğan’ın bunu kabul etmediğini iddia etti.

Gülen, 15 Temmuz olaylarının gerçek bir askeri darbe veya sistematik bir oyun olsa da Erdoğan'a karşı yeni bir askeri eylem beklemediğini, kendilerine karşı yürütüldüğünü iddia ettiği aşırılıklara rağmen asla böyle bir darbe hareketini kabul etmeyeceğini savundu.

TERÖRİST GÜLEN'DEN ERDOĞAN'A HAKARETLER

FETÖ elebaşısı, Türk milletinin tercihine saygı duyduğunu, ülkeyi yönetmek için bir “çobanı” bile seçebileceğini ancak Erdoğan’ın bir diktatör gibi hareket ederek yargıyı kontrol altına aldığını ileri sürdü. Gülen, ABD Başkanı Trump’ın kendisini Türkiye’ye iade etmesi durumunda kaçmaya teşebbüs etmeyeceğini ve Türkiye’ye gideceğini öne sürdü.

Röportajı yapan Hashem Al Fakhrani, terör örgütü elebaşına Türkiye aleyhinde sorular yöneltip Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uluslararası mahkemelerde yargılanmasının mümkün olup olmadığını da sordu. Gülen, bunun zor olduğunu ve Türkiye’de bazı muhalefet liderlerinin de Erdoğan’ı desteklediğini söyledi.

'LAİK' CHP, FETÖ TUTUKLUSU İÇİN KİLOMETRELERCE YOL TEPTİ

FETÖ'nün MİT Tırları ihanetinde tutuklanan Enis Berberoğlu için CHP Lideri Kılıçdaroğlu yürüyüş başlatmıştı.

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2017 Salı 19:30
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    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
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