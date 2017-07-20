Teröristbaşı Gülen, Adil Öksüz ile irtibatını gizleyebilmek için...

Teröristbaşı Fetullah Gülen’in son röportajında vatan haini Adil Öksüz ile ilgili yaptığı açıklamaları değerlendiren Gazetemiz yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, FETÖ elebaşının Adil Öksüz ile irtibatını gizleyebilmek için başvurduğu uyanıklığı deşifre etti.

İŞTE ALİ KARAHASANOĞLU'NUN İLGİLİ YAZISI:

FETÖ’cü internet siteleri, “Adil Öksüz ilk kez soruldu” diyorlar..

Kime?

FETÖ’nün başındaki adama..

Onlar hâlâ o adama, saygı içerikli bir kelime ile hitap ediyorlar ama..

Biz “FETÖ’nün başı” diye tanımlıyoruz.

Onlar “İlk defa” demişler ama.

İki gün önce bu köşeden sormuştuk..

“Adil Öksüz’ü tanımıyor musunuz?”

Belki artık yolun sonuna yaklaşıldığı için.

Belki bu yöndeki yoğun soruları artık ciddiye almak gerektiğine karar verdikleri için..

France 24 kanalının Fetullah Gülen ile yaptığı röportajda, bu soruya cevap verilmiş..

Gülen şöyle demiş:

“Darbeyle alakalı buraya geldiğini bilmiyorum. Belki birkaç sene evvel gelmişti. Daha sonra medyada gördüm çocuğuyla birlikte benim yanımda bir fotoğrafını paylaştılar. Ama bu yüzlerce insanın yaptığı bir şeydir.”

Nasıl bir cevap?

Feto’nun kendi aklına göre, dört dörtlük..

Olayların bütünlüğü içinde incelemezseniz, durumu kurtaracak nitelikte..

Çünkü savcılarımız, emniyetimiz, Adil Öksüz’ün 15 Temmuz’dan hemen önce ABD’ye gidişini ve dönüşünü belgeliyorlar ama..

Fetullah Gülen ile görüşmesini şu ana kadar kamuoyuna bir belge ilesunmadılar..

Gülen de bu boşluğu değerlendirip, “Bana gelmedi” diyor..

Varsayalım, Adil Öksüz, 15 Temmuz öncesindeki ABD seyahatinde Fetullah Gülen’e gitmedi..

Eski yıllardaki gidişi de, herhangi bir kişinin gidişi ile sınırlı bir amaca dayalı..

Derin bir bilgi alışverişi yok.. Masum bir ziyaretten ibaret..

Bununla ne demek istiyor, Fetullah Gülen?

“Adil Öksüz ile benim organik bir bağım yok.”

Bir anlığına Gülen’in bu savunmasını doğru kabul edelim..

Adil Öksüz, aslında Fetullah Gülen’in bağlılarından değil, emri altındaki birisi değil diye kabul edelim..

Peki..

Adil Öksüz’ün eşinden tutun.. Baldızına kadar. Bacanaklarına kadar..

Fetullah Gülen ile irtibatlı onlarca kişiyi ne yapacağız?

Onlarca kişide çıkan ByLock’u ne yapacağız?

Adil Öksüz, tek başına bir adam olsaydı..

Gülen, verdiği bu kıvrak cevapla kendisini Öksüz’den sıyırıp kaçırabilirdi..

Ama “Adil Öksüz” dediğimiz isim.. Tüm ailesi ile birlikte, FETÖ’nün mensububirisi..

Eğer son ABD ziyaretinde Pensilvanya’ya uğramayıp, başka yerlere gidip, oralardan emir alarak darbeyi yaptırmış ise..

Adil Öksüz’ün ailesindeki kardeşler, baldızlar, bacanaklar, eşi çıkıp bildiklerini anlatsınlar..

“Biz bu Adil’e zaten hiç güvenmedik. İçimize sızmış birisi idi” desinler..

Bu denilmediği müddetçe..

Ailecek bu yapıya bağlı birisinin, örgütün başındaki kişinin “Bana gelmedi”açıklaması ile, FETÖ’den bağımsız takıldığını kabul etmemiz, mümkün değil..

İyiniyetle ve gerçeklerin tüm netliği ile ortaya çıkması için..

Tabandaki safların da, olayları daha iyi sorgulayabilmeleri için tekrar soralım:

“Adil Öksüz 15 Temmuz’dan hemen önce Pensilvanya’ya uğramamış olsa bile, ABD’ye gittiğine göre.. Acaba ABD’de kimlerle görüşmüştür?.. Gülen yerine, talimatı direkt CIA’den mi almıştır? Gülen, bunun rahatlığı ile mi, ‘Bana gelmedi’ demektedir?”

Bunu kim cevaplayabilir?

Gülen ile birlikte..

Adil Öksüz’ün ailesi..

17 Aralık’tan önce, başbakan ve bakanlar dahil, toplumdaki hemen herkesi dinleyebilen, teknik takibe alabilen, şimdi de hemen her konuda derin bilgi sahibi olan FETÖ’cüler cevaplayabilir..

Buyursunlar, Adil Öksüz hakkındaki tüm bilgilerini masaya döksünler..

Görelim bakalım, kendileri ile irtibatlı mı, değil mi?

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Fetullah Gülen, aynı röportajda, Adil Öksüz ile irtibatını gizleyebilmek için..

“Bana herkes gelirdi” başlığı altında..

Uyanıkça bir atak daha yapıyor..

Diyor ki, “Gelenlerden bir tanesi de Milli İstihbaratın başıdır. Hakan Fidan iki defa geldi. Burada benim yeğenimin evinde kaldı.”

Tam bu noktada..

FETÖ yine bir çıkmaz sokağa giriyor..

Adil Öksüz çıkmazından kurtulabilmek için getirdiği savunma, kendisini bir başka çıkmaz sokağın içine itiyor..

Nedir o?

Hakan Fidan’a 2011’de kurulan kumpas..

Şimdi tekrar soralım Fetullah Gülen’e, “Hakan Fidan madem Pensilvanya’ya geldi.. Madem senin yeğeninin evinde kaldı.. Niye orada kendisine yapmak istediğinizi yapmadınız da.. Türkiye’de bir savcı eli ile, ifade vermeye çağırdınız?”

Öyle ya..

Hakan Fidan öyle görünüyor ki, Fetullah Gülen grubu ile mesafeli..

Böyle birisi, bu gruba ait bir yere geldiğinde, bir şekilde gizli emellerinizigerçekleştirmezsiniz de, niçin Türkiye’deki savcılarınız eli ile bu işi tezgahlarsınız?..

Şimdiden söyleyeyim..

Türkiye’deki FETÖ’cülerin cevapladığı şekilde, Fetullah Gülen de bu soruyu, “O savcının bizimle bağı yoktur” diye cevaplamaya kalkarsa..

Söylediği yalan ile bir defa daha suçüstü olmuş olur..

Çünkü o savcı için ilk günlerdeki bu savunmaları ile, bazı insanları kandırmışlardı ama..

Gelinen noktada..

O savcının üç çocuğunun da askeriyede olması..

O savcının yakalandığında birlikte olduğu kaçak hakim ve savcıların kimlikleri..

O savcının çocuklarının medyaya intikal eden söylemleri..

Dört dörtlük bir FETÖ mensubu ile karşı karşıya olduğumuzu tescilliyor..

O zaman soralım Fetullah Gülen’e: “Sizin içinizde, sizin haberinizin olmadığı ayrı bir FETÖ mü var?”

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Hakan Fidan’ın Pensilvanya’ya gidişi, 17 Aralık sonrasındaki FETÖ algı operasyonunda da sık sık dillendiriliyordu..

O zaman da ifade edilmişti ama..

Takip etmeyenler için hatırlatalım..

Hakan Fidan’ın, Fetullah Gülen’e, “Yanlış işler içindesiniz” uyarısı yapmak için gittiği yazıldı, söylendi..

Şimdi Fetullah Gülen’in, uyarı amaçlı yapılan o ziyareti de, sanki kendisine duyulan sempati sonucu yapılmış ziyaret gibi göstermeye kalkışması..

FETÖ’nün tabanındaki saflar için, eminim bir kıstas olur..

Bir uyarı vesilesi olur..

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Fetullah Gülen, yaptığı darbe girişimi sonrasında..

Birinci yıldönümü vesilesi ile, röportaj üzerine röportaj veriyor..

Ben France 24 kanalına verdiği röportajı okurken.. Mısır’da Sisi yanlısı bir gazeteye verdiği demeç.. Ardından Rus devlet haber ajansına verdiği röportajın metni geldi..

Gülen sempatizanları, darbenin 1. yıldönümünde, Feto’nun düştüğü durumun vahametini düzeltmek için bu röportajları organize ediyorlar ama..

Ben röportajları okudukça, “İyi ki konuşuyor” diyorum..

Gerçekten, iyi ki konuşturuyorlar, Gülen’i..

Yoksa biz, bu yalanlara, bire bir nasıl şahit olacaktık?