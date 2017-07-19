Teröristbaşı Fetullah Gülen'den Adil Öksüz açıklaması!

France 24 Kanalı Beyaz Saray Muhabiri Philip Crowther ve Uluslararası Haberler Muhabiri Leela Jacinto, terör örgütü FETÖ lideri Fethullah Gülen ile bir röportaj yaptı. Teröristbaşı Gülen, şimdiye kadar sorulmayan Adil Öksüz sorusuna da cevap verdi.

İşte o röportaj:

İADE EDİLECEK Mİ?

ABD’den Türkiye’ye iade edileceğinizi düşünüyor musunuz?

Ben bu meseleleri çok ciddiye almıyorum. Trump’ın ne olursa olsun kanuna, hukuka, hususiyle de Amerika adalet sistemine zarar verecek bir karar alacağını zannetmiyorum. Ne Cumhuriyetçi ne de Demokrat herhangi bir ABD başkanının da, Türkiye’nin mantıksız taleplerine Amerika’nın dünya çapındaki itibarını zedeleyebilecek bir karşılık vereceklerini düşünmüyorum.

BENİ TANIYOR OLABİLİRLER...

Darbenin herhangi bir yerinde yer aldınız mı, herhangi bir şekilde desteklediniz mi?

Bunu ispat etmeleri gerek. 18 yıldır buradayım. O askerleri tanımıyorum, kimler var bilmiyorum, beni dinlerler mi dinlemezler mi bilmiyorum. Beni tanıyanlar olabilir çünkü elli-atmış yıldır cami kürsülerinde, konferans salonlarında konuşan bir insanım.

FBI ONLARCA KEZ GELDİ

Burada yaşıyorsunuz ve hareketinizin sahip olduğu gazete, okul, kurum hiçbirisi sizin adınızı taşımıyor. Bu şeffaf olmayışın sebebi nedir? Ne saklıyorsunuz?

Şeffaflık meselesi açık çek. Kapalı bir şey var mı yok mu burada, istihbaratlar soruşturur. FBI onlarca kez geldi. Bu gizlilik meselesi değil. Bir Kongre üyesi ile görüştüğümde de bunu söyledikten sonra tatmin olduğunu söyledi.

ADİL ÖKSÜZ BURAYA GELDİ Mİ?

Adil Öksüz’ü tanıyor musunuz, darbe öncesi onunla görüştünüz mü?

Adil Öksüz belli bir dönemde talebe olduğu zamanlarda bizim ders halkamıza katılmıştır. Darbeyle alakalı.. buraya geldiğini bilmiyorum… belki birkaç sene önce gelmiştir. Medyada benim, onun çocuğuyla fotoğrafım çıktı. Yüzlerce insanla olan bir şey bu. Fotoğrafım olan kişilerle böyle bir ilişki kurmak.. ezbere konuşmak olur.

(Teröristbaşının Adil Öksüz'le diz dize fotoğrafları ortaya çıkmıştı)

TEHDİT ETTİ! GİDECEK BİRİLERİ VARSA...

Hareketiniz bitti mi?

Zannetmiyorum ben. Birkaç yerde okullar sadece yerel insanlara devredildi, aynı anlayış devam ediyor. Asya’da da öyle oldu, Uzak Doğu’da da öyle oldu. Duyabildiğim kadarıyla belki bir iki yerde başarılı oldular. 170 küsur ülkede zannediyorum devam ediyor. 20-30 senedir nabız tuttukları insanlara karşı bir güven hasıl olmuştu, birdenbire bir fırtına ile o meselenin yıkılacağına ihtimal vermiyorum. Bu ‘Sevgi’ hareketinin, ‘Evrensel değerlere saygı’ hareketinin devam ettiğini gösteriyor, devam edecek fakat hiçbir siyasi ebedi olarak kalmayacaktır. Gidecek birileri varsa, o da onlar olacaktır.