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Teröristbaşı böyle imha edildi!

Terör örgütünün Darmık Dağı'nda açtığı terör örgütü elebaşı Öcalan'a ait dev poster de Türk savaş uçakları tarafından başarıyla imha edildi.

31 Ocak 2018 Çarşamba 16:45
Teröristbaşı böyle imha edildi!

Burseya Dağı'nın ele geçirilmesinin ardından bir başka kritik nokta olan Darmık Dağı'nda bir çok ayrı nokta Türk savaş uçakları tarafından vuruldu. Darmık Dağı, Hassa ile Kilis arasında bulunuyor.

Vurulan hedefler arasında Darmık Dağı'ndaki terör örgütü elebaşı Öcalan'a ait dev bir poster de bulunuyordu. Türk savaş uçaklarının başarıyla imha ettiği hedefe ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Türk Silahları Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'in kuzeyindeki Kurni dağlarının en yüksek zirvesini ele geçirdi. TSK ve ÖSO birlikleri, sabah saatlerinde Bülbül beldesi merkezinin çevresinde başlattıkları operasyon çerçevesinde, Kurni dağlarının en yüksek zirvesini teröristlerden temizledi.

TSK ve ÖSO birlikleri Zeytin Dalı Harekatı kapsamındaAfrin'in kuzeyinde bulunan Bülbül beldesine bağlı Bak Ubasi köyünü terör örgütü PYD/PKK'dan temizledi.

TSK ve harekatı destekleyen ÖSO, Bülbül belde merkezinin çevresindeki köylere sabah saatlerinde operasyon başlattı.

Devam eden operasyonda TSK ve ÖSÖ, Afrin'in kuzeyindeki Bülbül beldesine bağlı Bak Ubasi köyünü terör örgütü PYD/PKK'dan aldı.

Türkiye sınırına komşu Bülbül belde merkezinin doğusundaki köylerin ele geçirilmesi ile terör örgütünün Afrin'in kuzeyine uzananlojistik yolları kesilmiş oldu. 

Zeytin Dalı Harekatı'nın 12. gününde Afrin'in beş beldesinde 19'u köy, biri köy altı yerleşim ve 5'i stratejik dağ veya tepe olmak üzere 25 nokta örgütten kurtarılmış oldu.

Haber Tarihi: 31 Ocak 2018 Çarşamba 16:45
  1. Burseya Dağı
  2. Darmık Dağı
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