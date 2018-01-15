Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Teröristbaşı Afrin operasyonu öncesi kaçtı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin geri sayıma geçmesiyle birlikte Afrin'i ilk terk eden teröristbaşı Salih Müslim oldu.

15 Ocak 2018 Pazartesi 08:52
Teröristbaşı Afrin operasyonu öncesi kaçtı

Cumhuburbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasından sonra Afrin operasyonu için son hazırlıklarını yapmayan başlayan Mehmetçik, teröristlere korku saldı.

DİRENECEKLERMİŞ

Afrin harekatının gündeme gelmesiyle birlikte soluğu Avrupa'da alan teröristbaşı Müslim">Salih Müslim, bölgede direniş olacağını söyledi.

KAÇARKEN GÜLDÜREN TEHDİT

Türkiye'nin Afrin'de "Sert kayaya çarpacağını" ifade eden Müslim, Afrin'i savunmaktan başka çarelerinin olmadığını sözlerine ekledi.

Haber Tarihi: 15 Ocak 2018 Pazartesi 08:52
  1. Afrin
  2. salih müslim
  3. Ortadoğu Haberleri
  • Kare Murat Kare Murat 8 dk önce
    Ulan bir insan bu kadar ahmaklasır mı?Abd sizi ölüme gönderirken boş vaadlerle kandırıyor. Her gün kaç telef vereceğiniz hakkında iddia oynuyorlar, salak herif. Uyan. Teslim ol, Türk'e biat et.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

5 yılda 1 milyar
  1. 5 yılda 1 milyar
  2. Dacia’da kampanya sürprizi
  3. Terör örgütü tutuştu! Bakın ne yaptılar
  4. Abbas'tan Trump'a sert tepki: Hiç..
  5. Almanya ve Fransa'nın vagonları..
  6. Samsun'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
  7. Amerika'da 'lağım çukuru' tartışması
  8. Ocak ayı için kaçırılmayacak fırsat
  9. Kamerun'da katliam gibi kaza: 21 kişi..
  10. Meteoroloji'den kritik uyarı: Sağanak..
  11. Kafalarında tencere ile uyuyorlar...
  12. ABD lideri Donald Trump: Irkçı değilim
  13. Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı!
  14. Hyundai’den yeni SUV modeli Nexo
  15. Sahtekarlar iş başında
  16. Kuyruğunu kıstıran teröristbaşı..
  17. BMW I8 serisiyle dikkat çekiyor
  18. Arvento’nun gözü dünya liderliğinde
  19. Devasa ekranlara merhaba
  20. Teröristbaşı Afrin operasyonu öncesi..
"Vurun aslanlarım vurun, namus günüdür!"
"Vurun aslanlarım vurun, namus günüdür!"
Gülsüm annenin 'Umut'undan kötü haber
Gülsüm annenin 'Umut'undan kötü haber
İsrail ile Hindistan el ele verdi
İsrail ile Hindistan el ele verdi
Trabzon'daki uçak kazasının en net görüntüsü
Trabzon'daki uçak kazasının en net görüntüsü
CHP'li Kaftancıoğlu'nun rezalet tweetleri
CHP'li Kaftancıoğlu'nun rezalet tweetleri

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 14.01.2018
Erdoğan 'ayrı bir cambaz' demişti! Kim olduğu ortaya çıktı
Erdoğan 'ayrı bir cambaz' demişti! Kim olduğu ortaya çıktı
Taksiyle eve geldi...15 dakika sonra korkunç olay!
Taksiyle eve geldi...15 dakika sonra korkunç olay!