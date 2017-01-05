Terörist silahı bakın neyle getirmiş!

İzmir Adliyesi girişindeki polis noktası yakınında patlama meydana geldi. Patlamanın, hakim ve savcıların kullandığı ve ağır ceza mahkemelerine de gidilen C girişindeki polis noktasına yönelik bir bombalı araç saldırısı olduğu tahmin ediliyor.
Adliye yakınındaki bir aracın yandığı görülürken, patlamanın ardından çatışma çıktığı bildirildi.Öte yandan iki ayrı patlama sesi duyulduğu öğrenildi.
TERÖRİST SİLAHINI GİTAR ÇANTASINDA GETİRMİŞ!
Saldırıyı gerçekleştiren teröristin silahını gitar çantasıyla getirdiği belirtiliyor.