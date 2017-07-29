Terörist Robinson Türkiye'de tutuklandı!

Türkiye'de kanlı terör saldırıları düzenleyen hain terör örgütü PKK, dünyada DAEŞ ile mücadele bahanesiyle propaganda yürütüyor.

Birçok ülke tarafından izin verilen terör propagandalarının yansımaları ise örgütün saflarında görülüyor.

TERÖR SAFLARINDA BİR İNGİLİZ

PKK terör örgütünün Suriye uzantısı YPG saflarına katılan İngiliz terörist Joe Robinson, terör örgütüne katılan yabancı teröristlerden sadece biri. Terörist Robinson, Türkiye'de yakalanarak tutuklandı.

İNGİLİZ MEDYASI TERÖRİSTİ AKLAMAYA ÇALIŞTI

İngiliz medyası ise teröristi masum göstermeye çalıştı. The Guardian gazetesi başta olmak üzere birçok medya organı, Joe Robinson'ı savunup Türkiye'yi suçlayan yayın yaptı.