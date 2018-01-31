Terörist PYD vurulunca CHP rahatsız oldu

MUSTAFA DURMAZ / İSTANBUL - 2 sene önce Cerablus’tan girerek Azez’e, oradan da El-Bab’a kadar Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) desteği ile bölgeyi teröristlerden temizleyen Türk ordusu, şimdi de benzer operasyonu Afrin’de yapıyor. Türkiye’nin desteğiyle ülkesi için savaşan, ağırlıklı olarak Türkmenlerin oluşturduğu ÖSO’nun DEAŞ’lı teröristleri temizlemek için TSK ile birlikte mücadele etmesine sesini çıkarmayan CHP, küresel planların maşası olarak ABD tarafından Suriye’nin kuzeyine yerleştirilen PKK uzantısı PYD/YPG’yi Afrin’de perişan eden ÖSO’yu çirkin ifadelerde hedef aldı.



BAŞARIYI HAZMEDEMİYORLAR



Günlerdir başarılı bir şekilde devam eden Zeytin Dalı Harekâtı’dan duyduğu rahatsızlığı gizleyemeyen CHP, Türk Silahlı Kuvvetleri’ni eleştiremeyince Özgür Suriye Ordusu’nu hedef almaya başladı. İlk saldırı CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz’dan geldi. Yılmaz bir televizyon kanalında cephede Mehmetçik’le omuz omuza savaşan Özgür Suriye Ordusu’nun terör örgütü El Kaide’nin bir uzantısı olduğunu öne sürdü.



Adı FETÖ’yle anılan CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem de terbiye sınırlarını aşarak ÖSO’ya hakaretler yağdırdı. CHP’den ÖSO’ya son saldırı ise, bizzat CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’ndan geldi. Zeytin Dalı Harekâtı konusundaki rahatsızlığını açıkça ortaya koyan Kılıçdaroğlu şunları söyledi: “Bizim bir ordumuz var. TSK neden ÖSO’nun ardına gizleniyor? Biz bundan rahatsızız. TSK’nın başarısı ÖSO’ya mal edilemez. Türk ordusu ile ÖSO’nun birlikte anılması benim ağırıma gidiyor. Sanki ÖSO birinci, Türk ordusu ikinci planda gibi bir izlenim var. TSK, ÖSO’nun yedek ordusu gibi gösteriliyor.”



AK PARTİ CHP’YE DERS VERDİ



AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı da ÖSO hakkında hazırladığı bilgi dosyasında, Mehmetçik ile omuz omuza çarpışan ÖSO üzerinden kahraman ordumuzun itibarsızlaştırmaya çalışıldığı ifade edildi. Bilgi dosyasında, Özgür Suriye Ordusu’nun neden El Kaide ile anılamayacağı şu ifadelerle anlatıldı: “ÖSO, içerisinde sekülerden, ılımlı İslami hareketlere kadar çok farklı ve çok çeşitli görüşleri ve ideolojileri barındırmasına rağmen El Kaide ideolojisine bünyesinde yer vermemiştir.”