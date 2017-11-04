Netenyahu ‘Arap ülkeleri İsrail’in etrafında toplandı’ dedi

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, İngiltere'nin başkenti Londra’da bulunan ve İslam coğrafyası üzerinde planlamaların ve görüşmelerin yapıldığı bilinen görünürde ‘düşünce kuruluşu’ Chatham House’da konuştu. Netanyahu "İran’ın komşularıyla Ortadoğu’da oluşturduğu tehditler bölgedeki bazı devletleri tarihte görülmemiş düzeyde koalisyonlara zorluyor" dedi.

''ARAP ÜLKELER GÖRÜLMEMİŞ DÜZEYDE İSRAİL’İN ETRAFINDA TOPLANDI''

Netanyahu konuşmasında bu konuda sevindirici haberin (Sünni bazı ülkeleri kast ederek) bazılarının daha önce görülmemiş düzeyde İsrail ’in etrafında toplanmaları olduğunu belirterek, bunu hayatı boyunca hiç hayal etmediğini kaydetti.

Siyonist işgal rejiminin 1948’de kurulup Filistin topraklarını işgal etmesinden sonra sadece Mısır ve Ürdün işgal rejimiyle barış anlaşması imzalamıştı.

ABD de Tel Aviv ile Arap ülkeleri arasındaki ilişkileri iyileştirmek için yoğun çaba harcıyor.