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Netenyahu ‘Arap ülkeleri İsrail’in etrafında toplandı’ dedi

Siyonist Başbakan Netanyahu, İsrail ile bazı Sünni ülkeleri bir arada buluşturan koalisyondan memnun olduklarını dile getirdi.

04 Kasım 2017 Cumartesi 14:25
Netenyahu ‘Arap ülkeleri İsrail’in etrafında toplandı’ dedi

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, İngiltere'nin başkenti Londra’da bulunan ve İslam coğrafyası üzerinde planlamaların ve görüşmelerin yapıldığı bilinen görünürde ‘düşünce kuruluşu’ Chatham House’da konuştu. Netanyahu "İran’ın komşularıyla Ortadoğu’da oluşturduğu tehditler bölgedeki bazı devletleri tarihte görülmemiş düzeyde koalisyonlara zorluyor" dedi.

''ARAP ÜLKELER GÖRÜLMEMİŞ DÜZEYDE İSRAİL’İN ETRAFINDA TOPLANDI''

Netanyahu konuşmasında bu konuda sevindirici haberin (Sünni bazı ülkeleri kast ederek) bazılarının daha önce görülmemiş düzeyde İsrail ’in etrafında toplanmaları olduğunu belirterek, bunu hayatı boyunca hiç hayal etmediğini kaydetti.

Siyonist işgal rejiminin 1948’de kurulup Filistin topraklarını işgal etmesinden sonra sadece Mısır ve Ürdün işgal rejimiyle barış anlaşması imzalamıştı.

ABD de Tel Aviv ile Arap ülkeleri arasındaki ilişkileri iyileştirmek için yoğun çaba harcıyor.

Haber Tarihi: 04 Kasım 2017 Cumartesi 14:25
  1. Chatham House
  2. Benyamin Netanyahu
  3. israil
  4. sünni
  5. Arap ülkeleri
  • IkraIkra1 sa önce
    Kan emici drakulanin resmine benziyor..kendi sonunu hazirladiginin farkinda degil..senin tek korkun Turkiye..hani yersizde degilsin..kork bizden !allah cc izin verirse yakin gelecekte kacacak delik ararsin
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 1 sa önce
    O ArapÜlkelerinin Başında, ABD li, KuklalarOlursa Toplanırlar.
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