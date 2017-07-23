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Terörist Mihraç Ural'ın yardımcısı öldürüldü

Katil Esed rejiminin destekçisi olan ve Reyhanlı ile Banyas katliamlarını düzenleyen teröristlerden Mihraç Ural'ın yardımcısı Cemal Attarabulsi Halep'te öldürüldü.

23 Temmuz 2017 Pazar 14:40
Terörist Mihraç Ural'ın yardımcısı öldürüldü

Muhalif Ebu Amara Tugayı'nın Halep-Aziziye mahallesinde düzenlediği özel operasyonla öldürülen Cemal Attarabulsi, Mukave Suriye'de terör örgütü üst düzey yöneticisi olarak muhaliflere karşı savaşıyordu.

Cemal Attarabulsi'nin öldürüldüğü Suriye resmi kaynakları tarafından da doğrulandı.

Türkmen Dağı işgalinde aktif rol oynayan teröristin son dönem Halep'te Mukaveme Suriye temsilcisi olarak görev yaptığı bildiriliyor.

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2017 Pazar 14:40
  1. terörist
  2. Mihraç Ural
  3. Suriye
  4. Cemal Attarabulsi
  5. Mukave
  • vatansevervatansever25 dk önce
    Kafirler cehenneme..
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