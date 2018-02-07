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Terörist Mihraç Ural, Soçi'deki kongreye bakın nasıl girmiş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Soçi'deki Suriye kongresinde görülen Türkiye Halk Kurtuluş Partisi Cephesi (THKP-C ) Acilciler örgütünün lideri Mihraç Ural'ın oraya sahte kimlikle girdiğini söyledi.

07 Şubat 2018 Çarşamba 14:33
Terörist Mihraç Ural, Soçi'deki kongreye bakın nasıl girmiş

İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın o açıklamaları:

Soçi'yle ilgili sıkıntılar yaşandı, bunların aşılması için Mevlüt Bey'in epey gayretleri oldu. O gayretler neticesinde bazı yanlışlar düzeltildi. Ama tamamı düzeltildi diyemem. Örneğin o terörist adamın (Reyhanlı sanığı Mihraç Ural) oraya gitmiş olması. Bunu ben Sayın Putin'e söylediğimde, ‘Benim bundan haberim yok' dedi. Ondan sonra konuyla ilgili görüşmeler yaptı. Bize aktardıkları bilgiye göre adam oraya sahte kimlikle giriş yapmış. Böyle bir teröristin her ne surette olursa olsun görüşmecilerin arasına sızabilmesi, Soçi'nin en büyük açığı olmuştur. Bunu anlamak mümkün değil.

Haber Tarihi: 07 Şubat 2018 Çarşamba 14:33
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. Soçi

YORUM YAZ

  • Sivaslı Sivaslı 2 sa önce
    Yani Rusya ahır, isteyen istediği gibi girer, öyle mi ?Peki bu insanlık dışı mahluku Türk katılımcılar görünce Zana’n kaybetmeden Rus sorumlulara bilgi verdiler. O hınzır neden yakalanmadı ? Türk makamlarına niçin teslim edilmedi ?Çünkü Ruslar bizimle kafa buluyor, her zamanki gibi.
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