Terörist Mihraç Ural, Soçi'deki kongreye bakın nasıl girmiş

İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın o açıklamaları:

Soçi'yle ilgili sıkıntılar yaşandı, bunların aşılması için Mevlüt Bey'in epey gayretleri oldu. O gayretler neticesinde bazı yanlışlar düzeltildi. Ama tamamı düzeltildi diyemem. Örneğin o terörist adamın (Reyhanlı sanığı Mihraç Ural) oraya gitmiş olması. Bunu ben Sayın Putin'e söylediğimde, ‘Benim bundan haberim yok' dedi. Ondan sonra konuyla ilgili görüşmeler yaptı. Bize aktardıkları bilgiye göre adam oraya sahte kimlikle giriş yapmış. Böyle bir teröristin her ne surette olursa olsun görüşmecilerin arasına sızabilmesi, Soçi'nin en büyük açığı olmuştur. Bunu anlamak mümkün değil.