Terörist İsrailli bakandan skandal sözler: Ölümlerin zamanı artık geldi
Terörist İsrail Tarım Bakanı Uri Ariel, güvenlik güçlerinin Filistinlilere müdahalesinde yeterince kan akmadığını savundu.10 Ocak 2018 Çarşamba 22:30
Yerel Reshet Bet radyosuna konuşan İsrail Tarım Bakanı Uri Ariel'in ağzından adeta kan damladı. İsrailli güvenlik güçlerinin Gazze'deki Filistinlilere müdahalesinin daha sert olması gerektiğini savunan Ariel, "Nasıl bir özel silahımız var ki, ateş açıyor ve duman bırakıyor ama kimse yaralanmıyor? Ölüm ve yaralanmaların da artık yaşanması lazım" dedi.
Ariel, "Güvenlik yapılanması neyin yapılması, ne kadar yapılması ve neden yapılması gerektiği konularına hâkim. Bunu tartışmaya ihtiyacımız yok. Oraya gidip planları uygulamamız lazım" dedi.