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Terörist İsrailli bakandan skandal sözler: Ölümlerin zamanı artık geldi

Terörist İsrail Tarım Bakanı Uri Ariel, güvenlik güçlerinin Filistinlilere müdahalesinde yeterince kan akmadığını savundu.

10 Ocak 2018 Çarşamba 22:30
Terörist İsrailli bakandan skandal sözler: Ölümlerin zamanı artık geldi

Yerel Reshet Bet radyosuna konuşan İsrail Tarım Bakanı Uri Ariel'in ağzından adeta kan damladı. İsrailli güvenlik güçlerinin Gazze'deki Filistinlilere müdahalesinin daha sert olması gerektiğini savunan Ariel, "Nasıl bir özel silahımız var ki, ateş açıyor ve duman bırakıyor ama kimse yaralanmıyor? Ölüm ve yaralanmaların da artık yaşanması lazım" dedi.
Ariel, "Güvenlik yapılanması neyin yapılması, ne kadar yapılması ve neden yapılması gerektiği konularına hâkim. Bunu tartışmaya ihtiyacımız yok. Oraya gidip planları uygulamamız lazım" dedi.

Haber Tarihi: 10 Ocak 2018 Çarşamba 22:30
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • SelahattinSelahattin29 dk önce
    Elbet o topraklar günlük 1000 litre israil kanı ile gübrelenecek.
  • basakbasak44 dk önce
    Allah belanizi versin! Vermisi gerci verecegini, suratin seytan carpmis gibi. Lanetli kavim, Rabbim süründürsün sizi
  • avcı demiravcı demir46 dk önce
    ölüm allahın emri.bakarsın önce sen gidersin
  • YkYk52 dk önce
    Sizin de saklanacak yer bulamayacağınız zaman yakındır.
  • Bamsı alpBamsı alp58 dk önce
    Allah belanızı verecek kansız aşağılıklar
  • MisaifirMisaifir1 sa önce
    Bakalım siz nasıl öleceksiniz? ?
  • AydınAydın1 sa önce
    Hele ite bak. Erkekliğin varsa denk güçlerle savaş. Neyin arakasına saklanırsın Allah bilir.
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