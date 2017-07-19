Terörist İsrail’i korku sardı! İntifada başlayabilir

İşgalci İsrail, geçtiğimiz Cuma günü 3 Filistinli gencin Mescid-i Aksa'da terörist İsrail askerlerine karşı düzenlediği operasyonun ardından Mescid-i Aksa'nın girişine metal dedektörler kurdu.

Buna tepki gösteren Filistinliler birçok kez gösteri yaparak bu uygulamayı protesto etti.

Özellikle kadınlara şiddet uygulayıp yerlerde sürükleyen İsrailli teröristler dün Salı günü Filistinlilere saldırarak 30'u aşkın sivili yaraladı.

Yaralananlar arasında 5 yaşını geçmemiş çocuklar, kadınlar, gazeteciler ve Mescid-i Aksa hatibi Şeyh Sabri de bulunuyor.

İKİNCİ İNTİFADA BAŞLAYABİLİR!

Amerikan gazetesi Washington Post'un haberine göre, metal dedektörleri kaldırmamakta ısrar eden terörist İsrail aynı zamanda bu olayların ikinci bir intifadaya neden olmasından endişe ediyor.

Bu korkuyu belli etmemeye çalışan İsrailli yetkililer, metal dedektörlerin koyulmasının rutin bir uygulama olduğunu savunuyor.

Hamas liderlerinden İsmail Radvan ise olaylarla ilgili şu açıklamayı yaptı: İşgalciler ateşle oynuyor. İşgal edilmiş Kudüs'te namaz kılanlara saldırmakla kendisine cehennem kapısını açıyor.

Geçtiğimiz hafta Cuma günü 3 Filistinli gencin Mescid-i Aksa'da yerli yapım ateşli bir silah ile terörist İsrail askerlerini hedef almasıyla birlikte 3 Filistinli genç şehit edilmiş ve Mescid-i Aksa 1 günlüğüne kapatılmıştı.

Kaynak: Timeturk