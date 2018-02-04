Terörist İsrail Ordusu'ndan tehlikeli hamle!

İsrail'in Kanal 10 televizyonunda yer alan habere göre ordu, Gazze'de gittikçe artan ciddi krizler konusunda uyarıda bulundu.

Habere göre, Netanyahu'ya Gazze'deki mevcut durumla ilgili "ciddi bir değerlendirme" sunan ordu, Gazze'deki durumun daha önce hiç olmadığı kadar kötüye gittiğini, insani ve ekonomik durumun çöktüğünü, bunun da askeri çatışma fırsatlarını artırdığını belirtti.