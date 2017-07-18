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Terörist İsrail, Kudüs Müftüsünü vurdu!

Siyonist İsrail’in Mescid-i Aksa’da estirdiği terör artarak devam ediyor. Filistin’in kanaat önderlerinden Kudüs Müftüsü ve Kudüs Yüksek İslami Heyet Başkanı Şeyh İkrime Sabri, yatsı namazı esnasında Mescid-i Aksa’nın giriş kapısında cemaate saldıran terör devleti askerlerince plastik mermi ile vurularak yaralandı.

18 Temmuz 2017 Salı 23:00

Siyonist İsrail’in Mescid-i Aksa’da estirdiği terör artarak devam ediyor. Filistin’in kanaat önderlerinden Kudüs Müftüsü ve Kudüs Yüksek İslami Heyet Başkanı Şeyh İkrime Sabri, yatsı namazı esnasında Mescid-i Aksa’nın giriş kapısında cemaate saldıran terör devleti askerlerince plastik mermi ile vurularak yaralandı. Şeyh İkrime, yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, Akit’in bölgeden ulaştığı kaynaklar, Şeyh İkrime için dua ricasında bulundu. An itibariyle Filistinli Müslümanların işgal güçlerine direnişi devam ediyor.

HAMAS'TAN AÇIKLAMA

Hamas liderlerinden İsmail Radvan, "İşgalciler ateşle oynuyor. İşgal edilmiş Kudüs'te namaz kılanlara saldırmakla kendisine cehennem kapısını açıyor." ifadelerini kullandı.

Ayrıca 14 yaralının olduğu ifade edildi.

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2017 Salı 23:00
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