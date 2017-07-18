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Terörist İsrail, Kudüs eski Müftüsünü vurdu!

Siyonist İsrail’in Mescid-i Aksa’da estirdiği terör artarak devam ediyor. Filistin’in kanaat önderlerinden Kudüs eski Müftüsü ve Kudüs Yüksek İslami Heyet Başkanı Şeyh İkrime Sabri, yatsı namazı esnasında Mescid-i Aksa’nın giriş kapısında cemaate saldıran terör devleti askerlerince plastik mermi ile vurularak yaralandı.

18 Temmuz 2017 Salı 23:00

Siyonist İsrail’in Mescid-i Aksa’da estirdiği terör artarak devam ediyor. Filistin’in kanaat önderlerinden Kudüs eski Müftüsü ve Kudüs Yüksek İslami Heyet Başkanı Şeyh İkrime Sabri, yatsı namazı esnasında Mescid-i Aksa’nın giriş kapısında cemaate saldıran terör devleti askerlerince plastik mermi ile vurularak yaralandı. Şeyh İkrime, yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, Akit’in bölgeden ulaştığı kaynaklar, Şeyh İkrime için dua ricasında bulundu. An itibariyle Filistinli Müslümanların işgal güçlerine direnişi devam ediyor.

HAMAS'TAN AÇIKLAMA

Hamas liderlerinden İsmail Radvan, "İşgalciler ateşle oynuyor. İşgal edilmiş Kudüs'te namaz kılanlara saldırmakla kendisine cehennem kapısını açıyor." ifadelerini kullandı.

Parstoday'in haberine göre, 50 yaralının olduğu ifade edildi.

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2017 Salı 23:00
  1. kudüs müftüsü
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  5. ikrime sabri
  • Nedim sakinNedim sakin31 dk önce
    Berkin Elvan ı kim vurduysa Müftüyüde o vurmuştur.
  • AydınAydın1 sa önce
    İsrail bir gün batacak. Bunu Türkiye yapacak . Bin sene sonra bile olsa ümidimiz var inşallah.
  • Kemal yılmaz Kemal yılmaz 1 sa önce
    Lanetli kavim SABRIMIZI ZORLAMA.Nerde bu ümmet sahibsiz bıraktılar emanetleri kudus namusumuzdur.
  • Anti zionAnti zion1 sa önce
    zioncu pi.ler milletce bu babasi belli olmayanlara soysuzlars bir ders vermemiz gerek.
  • Ahmet VurucuAhmet Vurucu1 sa önce
    Allah tez zamanda belanı versin siyonist israil keferesi...
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