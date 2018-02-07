Terörist İsrail çocukları zindana attı

Mirasımız Derneği'nin "2017 Kudüs Raporu"na göre, işgalinin 100. yılında da dünya gündeminden düşmeyen Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın, birçok kez saldırıya maruz kaldığı ifade edildi.

Mirasımız Derneği Başkanı Muhammet Demirci, yaptığı açıklamada Müslümanlar açısından da Kudüs'ün hep birleştirici güç olduğunu belirterek, ABD Başkanı Trump'ın Kudüs'e ilişkin kararının, Müslümanları ortak hareket etmeye yönelttiğini bildirdi.

Açıklamada, 2017 yılında Kudüs ve Mescid-i Aksa'da yaşanan ihlallere ilişkin rapor yer aldı.

İsrail'in 2017 yılında Kudüs'te 2 bin 466 Müslümanı tutukladığı kaydedilen raporda, "Bu rakamın yarıya yakınını ise çocuklar, kadınlar ve yaşlılar oluşturuyor. Tutuklananların 720'si 12-18 yaş arası, 54'ü ise 12 yaş altı çocuktan oluşuyor. Tutuklananların 26'sı 65 yaş üstü. Tutuklanan bayan sayısı ise 88. Çoğu Mescid-i Aksa’nın kapanmasına neden olan 14 Temmuz sürecinde yaşanan olaylarda olmak üzere 2017’de Kudüs’te 17 şehit verildi. Şehitlerin tamamı 25 yaşının altında" denildi.

Raporda, tutuklandıktan sonra serbest bırakılanların önemli bir kısmından yüksek kefalet ücreti talep edildiğine dikkat çekildi.

EV VE İŞYERLERİ YIKILDI

BM'nin özellikle yeni yerleşim yerleri kurma konusunda İsrail aleyhine aldığı kararlara rağmen işgalin devam ettiği bildirilen raporda, şunlar kaydedildi:

"2017'de Kudüs'te Müslümanlara ait 154 ev ve iş yeri yıkılmıştır. 555 ev ve iş yeri için de yıkım kararı alınmıştır. Yıkılan evlerin masrafları da evlerin sahiplerinden tahsil edilmektedir. Ödeme imkanı bulamayan Müslümanlar ise yıllardır yaşadıkları evleri kendi elleriyle yıkmak zorunda bırakılıyorlar. Müslümanlara ait ev ve arazilere el koyan İsrail buralarda yeni Yahudi yerleşim birimleri oluşturuyor. 2017'de 16 bin 252 konutluk yerleşim birimi onaylandı. 2017'de çökme yöntemiyle 6 ev Yahudilerce gasbedilmiştir."

Kudüs'ün en büyük Müslüman mezarlığı olan Memunullah Mezarlığı da tamamen tahrip edilerek, büyük bölümü park haline getirildi.”