Terörist İsrail bu ay bakın kaç Müslümanı öldürdü!

Terörist İsrail'in temmuz ayı boyunca Filistinlilere yönelik ihlallerinde Filistin genelinde 5'i çocuk 20 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı terörist İsrail'in yasa dışı uygulamalarını araştıran Abdullah el-Hurani Belgeleme ve Araştırma Merkezinin hazırladığı rapora göre, geçen aydan bu yana Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlaller neticesinde yaşanan olaylarda Batı Şeria, Kudüs ve Gazze'de 5'i çocuk, 20 Filistinli hayatını kaybetti.

Batı Şeria'da 11, Kudüs'te 5, Aksa'da 3 kişinin öldüğü kaydedilen raporda, terörist İsrail'in Gazze'deki çiftçiler ve çobanları hedef alan saldırılarında da 1 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Temmuz ayında gerçekleşen olaylarda ayrıca aralarında çocukların da olduğu bin 400 kişinin yaralandığı, onlarcası çocuk 600'den fazla Filistinlinin de gözaltına alındığı aktarıldı.

TEMMUZ'DA FİLİSTİNLİLERE AİT 33 YAPI YIKILDI

Tüm bunlara ek olarak Batı Şeria ve Kudüs'te Filistinlilere ait 33 yapının işgalci İsrail makamları tarafından yıkıldığı, bazı evlere de yıkım kararı gönderildiği aktarıldı.

Öte yandan yıl başından bu yana İsrail güçlerinin saldırılarında 63 Filistinlinin hayatını kaybettiği, bunlardan 13'ünün cenazesine ise alıkonulduğu kaydedildi.