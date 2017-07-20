Terörist İsrail askerleri'nden Mescid-i Aksa'da alçak saldırı!
Metal dedektörlerden geçmek istemediği için Mescid-i Aksa'nın Aslanlı Kapısı'nda yatsı namazını kılan müslümanlara terörist İsrail askerleri tarafından saldırı düzenlendi.20 Temmuz 2017 Perşembe 22:35
İsrail askerlerinin Mescid-i Aksa'daki vahşice tutumu sürüyor.
Yatsı namazı için Mescid-i Aksa'ya gelen müslümanlara Aslanlı Kapı önünde İsrail askerleri yine müdahalede bulundu.
Uygulamayı protesto edenlere ise İsrail askerleri gaz bombasıyla karşılık verdi.
Taha Dağlı, olayların bir bölümünü görüntüledi.
MESCİD-İ AKSA'DA NELER OLUYOR?
İsrail polisi, 14 Temmuz Cuma günü sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'da silahlı saldırıda bulunduğunu iddia ettiği 3 Filistinliyi öldürmüş, olayda yaralanan 2 İsrail polisinin ise kaldırıldıkları hastanede öldüğünü açıklamıştı.
Olayın ardından Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatan İsrail güçleri, Harem-i Şerif'in iki kapısını pazar günü açmış ve kapılara metal arama dedektörleri yerleştirmişti.
Metal arama dedektörlerinden aranarak Harem-i Şerif'e girmeyi reddeden binlerce Filistinli, namazlarını Mescid-i Aksa'nın Aslanlı (El-Esbat) Kapısı'nda kılıyor. Cemaat zaman zaman İsrail polisinin sert müdahalesiyle karşı karşıya kalıyor.
Kaynak: Haber7