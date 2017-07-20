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Terörist İsrail askerleri'nden Mescid-i Aksa'da alçak saldırı!

Metal dedektörlerden geçmek istemediği için Mescid-i Aksa'nın Aslanlı Kapısı'nda yatsı namazını kılan müslümanlara terörist İsrail askerleri tarafından saldırı düzenlendi.

20 Temmuz 2017 Perşembe 22:35
Terörist İsrail askerleri'nden Mescid-i Aksa'da alçak saldırı!

İsrail askerlerinin Mescid-i Aksa'daki vahşice tutumu sürüyor.

Yatsı namazı için Mescid-i Aksa'ya gelen müslümanlara Aslanlı Kapı önünde İsrail askerleri yine müdahalede bulundu.

Uygulamayı protesto edenlere ise İsrail askerleri gaz bombasıyla karşılık verdi.

Taha Dağlı, olayların bir bölümünü görüntüledi.

MESCİD-İ AKSA'DA NELER OLUYOR?

İsrail polisi, 14 Temmuz Cuma günü sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'da silahlı saldırıda bulunduğunu iddia ettiği 3 Filistinliyi öldürmüş, olayda yaralanan 2 İsrail polisinin ise kaldırıldıkları hastanede öldüğünü açıklamıştı.

Olayın ardından Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatan İsrail güçleri, Harem-i Şerif'in iki kapısını pazar günü açmış ve kapılara metal arama dedektörleri yerleştirmişti.

Metal arama dedektörlerinden aranarak Harem-i Şerif'e girmeyi reddeden binlerce Filistinli, namazlarını Mescid-i Aksa'nın Aslanlı (El-Esbat) Kapısı'nda kılıyor. Cemaat zaman zaman İsrail polisinin sert müdahalesiyle karşı karşıya kalıyor.

Kaynak: Haber7

Haber Tarihi: 20 Temmuz 2017 Perşembe 22:35
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  • BirisiBirisi37 dk önce
    Ey dünya bunları görüp susuyorsun kendine gelince havlamayan yok Allah sizi kahretsin
  • vatansevervatansever1 sa önce
    İsrail sasirma,sabrimizi tasirma..lanetli siyonistler..ortadoguya fitneye geldiniz..getirildiniz.. Ama biz o fitneyi sondurmesini de biliriz..
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