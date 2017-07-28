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Terörist İsrail askerleri gösteri yapan Filistinlilere ateş açtı!

Gazze sınırında Filistinli bir gencin terörist İsrail askerleri tarafından vurularak hayatını kaybettiği bildirildi.

28 Temmuz 2017 Cuma 19:36
Terörist İsrail askerleri gösteri yapan Filistinlilere ateş açtı!

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı sözcüsü Eşref el-Kudra, terörist İsrail askerlerinin sınırdaki El-Bureyc Kampı'nda gösteri düzenleyen Filistinlilere ateş ettiğini belirtti. Kudra, açılan ateş sonucu Abdurrahman Ebu Humeyse (16) isimli gencin hayatını kaybettiğini kaydetti.

Filistinli gençler, bir süredir terör devleti İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı ablukayı sınır bölgelerinde protesto ediyor.

Yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi, 2006'dan bu yana terör devleti İsrail'in kara, hava ve deniz ablukası altında bulunuyor.

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2017 Cuma 19:36
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