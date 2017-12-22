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Terörist İsrail askerleri AA muhabirini yaraladı!

AA foto muhabiri de Gazze sınırındaki olayları takip ederken, İsrail askerlerinin attığı gaz kapsülünün ayağına isabet etmesi sonucu yaralandı.

22 Aralık 2017 Cuma 21:17
Terörist İsrail askerleri AA muhabirini yaraladı!

 

İsrail askerlerinin, Gazze ve Batı Şeria'da ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararına tepki için düzenlenen gösterilere müdahalesinde gün içinde iki Filistinlinin şehit olduğu, 141 kişinin yaralandığı bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'nin doğusunda ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararına tepki için düzenlenen gösterilerde iki Filistinlinin İsrail askerlerince şehit edildiğini belirtti.

Şehit olan Filistinlilerin isimlerinin Zekeriya el-Kefarine (24) ve Muhammed Nebii Muhaysin (30) olduğunu kaydeden Kudra, İsrail askerlerinin Gazze sınırındaki müdahalelerinde 105 Filistinlinin yaralandığını, yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğunu aktardı.

AA FOTO MUHABİRİ DE YARALANDI

Gazze sınırında İsrail askerleri ile Filistinliler arasında yaşanan olayları takip eden AA foto muhabiri Mustafa Hassune'nin de ayağına gaz kapsülü isabet etti.

Hafif yaralanan Hassune, hastanede yapılan tedavinin ardından taburcu edildi.

HAVARA ASKERİ KONTROL NOKTASINDA DA BENZER MÜDAHALELER YAŞANDI

İsrail askerleri, Beytüllahim'in kuzey girişi, Ramallah ve El-Bire kentlerinin girişi, El-Halil kenti, Kudüs ile Ramallah arasındaki Kalendiya kontrol noktası ve Ramallah'ın Belin, Nalin ve Nebi Salih beldelerinde düzenlenen gösterilere de müdahale etti.

Tulkerm, Selfit, Kalkilya kentlerinin bazı beldelerinde ve Nablus kentinin güneyindeki Havara askeri kontrol noktasında da benzer müdahaleler yaşandı.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin Batı Şeria'daki müdahalelerinde 5'i gerçek, 27'si plastik mermiyle, 4'ü darp edilerek yaralanan 36 Filistinliye sağlık hizmeti verildiği belirtildi.

Açıklamada, olaylarda 42 Filistinlinin de göz yaşartıcı gazdan etkilendiği ifade edildi.

Öte yandan İsrail askerlerinin Ramallah ve El-Bire kentlerinin girişinde yaşanan olaylarda bir Filistinliyi gözaltına aldığı kaydedildi.

Haber Tarihi: 22 Aralık 2017 Cuma 21:17
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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