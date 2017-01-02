Terörist ile ilgili dikkat çeken detay

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Polisin, saldırganın Zeytinburnu’ndan taksiye bindikten sonra Reina’ya gittiğini tespit ettiği bildirildi. Saldırganın trafik yoğunluğu nedeniyle gece kulübüne kısa mesafe kala taksiden indiği ve yaklaşık 4 dakika yürüyerek Reina’nın kapısına gittiği öğrenildi.

Saldırıyla ilgili güvenlik kamerası görüntülerini de inceleyen İstanbul Emniyeti’ndeki uzmanlar, silahı tutuş biçiminden ve kullandığı silah markasından saldırganın profesyonel, savaş eğitimi alan biri olduğu ihtimali üzerinde duruyor.

Saldırganın silahı bel hizasında tutarak yürüdüğü, daha fazla zayiat vermek için karşısındaki insanların bel üstlerine doğru ateş ettiği belirtildi. Saldırganın kolay kolay tutukluk yapmayan ve mermisi büyük olan Kalaşnikof silahı bilerek seçtiğinin de tahmin edildiği kaydedildi.

25 YAŞLARINDA KIRIK TÜRKÇE’Sİ VAR

Habertürk'ün haberine göre Olay sonrasında yapılan araştırma ve güvenlik kamerası incelemelerinde, teröristin saldırı sonrasında üzerindeki montu çıkarıp yaşanan panikten faydalanarak kaçtığı belirlendi.

EN AZ 180 MERMİ KULLANDIĞI TAHMİN EDİLİYOR

Olay yerinde saldırganın kullandığı Kalaşnikof marka silahla 6 adet boş şarjör bulunduğu bildirildi. Saldırganın en az 180 mermi kullandığı tahmin ediliyor. Saldırganın Reina’ya gelişi ve içeride ateş ettiği anların görüntüleri de güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde, terörist, Ortaköy istikametinden Reina’ya doğru ateş ederek yürüyor. İlk ateşte bir kişi vurulup yere düşerken, saldırganın silahından çıkan kurşunlar yoldan geçen araçlara da isabet ediyor.

SİLAHI TEMİZLEYEREK BIRAKIYOR

Eğlence merkezinin girişine giden saldırgan, kaydedilen görüntülerde, kapının önünde bulunanları tarıyor. İçeri giren ve katliamı gerçekleştiren teröristin kameralara yansıyan görüntülerinde, kullandığı silahı temizleyerek bıraktığı ve üzerindeki montu çıkarıp kaçtığı görülüyor. Güvenlik kamerası görüntülerinden saldırganın eşkali belirlendi.

Kırık bir Türkçe ile konuşan saldırganın yeşil renk gömlek, koyu renk pantolon ve siyah bot giydiği tespit edildi. 25 yaşlarındaki saldırganın orta seviyede saç uzunluğu var. Teröristin Doğu Türkistanlı olabileceği değerlendiriliyor.

UZAKLAŞTIKTAN SONRA YİNE TAKSİYE BİNEREK KAÇTI

Çok hızlı ve pratik bir şekilde hareket eden saldırganın, profesyonel askeri eğitimli olduğu yorumu yapılıyor. Tanınmamak için montunu Reina’da bırakarak kaçan teröristin, biraz uzaklaştıktan sonra yine bir taksiye bindiği belirlendi.

Saldırganın kaçarken bu parayı almayı unuttuğu ihtimali üzerinde duruluyor. Teröristin saldırıdan birkaç dakika sonra üstünü değiştirip kaçabilmesi için geliş-kaçış güzergâhıyla ilgili keşif yaptığı hatta mekânın içini bildiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Kaynak: Habertürk