Terörist Gülen'in yeni görüntüleri ortaya çıktı
Teröristbaşı Fetullah Gülen’in yeni fotoğrafları paylaşıldı.27 Ekim 2017 Cuma 15:52
Türkiye'de hakkında "FETÖ çatı davası", "KPSS sorularının sızdırılması" ve "Futbolda şikede kumpas" gibi davalarda sanık olan ve hakkında tutuklama kararları bulunan eski Fatih Üniversitesi Rektörü Şerif Ali Tekalan sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşımlarda bulundu.
ABD TERÖRİSTBAŞINI İADE ETMİYOR
Türkiye'nin ABD'den onca talebine terörist Gülen, Pensilvanya’daki evinde teröristleri ile birlikte sefa sürmeye devam ediyor.
KENDİSİNE MASAJ YAPTIRDI
Fotoğraflarda terörist Gülen, Pensilvanya’daki evinde örgüt elemanlarına masaj yaptırırken ve elemanlarını dizinin dibine toplamış ihanet talimatları verirken görülüyor.
(haber7)