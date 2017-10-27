Terörist Gülen'in yeni görüntüleri ortaya çıktı

Türkiye'de hakkında "FETÖ çatı davası", "KPSS sorularının sızdırılması" ve "Futbolda şikede kumpas" gibi davalarda sanık olan ve hakkında tutuklama kararları bulunan eski Fatih Üniversitesi Rektörü Şerif Ali Tekalan sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşımlarda bulundu.

ABD TERÖRİSTBAŞINI İADE ETMİYOR



Türkiye'nin ABD'den onca talebine terörist Gülen, Pensilvanya’daki evinde teröristleri ile birlikte sefa sürmeye devam ediyor.





KENDİSİNE MASAJ YAPTIRDI



Fotoğraflarda terörist Gülen, Pensilvanya’daki evinde örgüt elemanlarına masaj yaptırırken ve elemanlarını dizinin dibine toplamış ihanet talimatları verirken görülüyor.



(haber7)