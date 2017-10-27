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Terörist Gülen'in yeni görüntüleri ortaya çıktı

Teröristbaşı Fetullah Gülen’in yeni fotoğrafları paylaşıldı.

27 Ekim 2017 Cuma 15:52
Terörist Gülen'in yeni görüntüleri ortaya çıktı

Türkiye'de hakkında "FETÖ çatı davası", "KPSS sorularının sızdırılması" ve "Futbolda şikede kumpas" gibi davalarda sanık olan ve hakkında tutuklama kararları bulunan eski Fatih Üniversitesi Rektörü Şerif Ali Tekalan sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşımlarda bulundu.

ABD TERÖRİSTBAŞINI  İADE ETMİYOR

Türkiye'nin ABD'den onca talebine terörist Gülen, Pensilvanya’daki evinde teröristleri ile birlikte sefa sürmeye devam ediyor.



KENDİSİNE MASAJ YAPTIRDI

Fotoğraflarda terörist Gülen, Pensilvanya’daki evinde örgüt elemanlarına masaj yaptırırken ve elemanlarını dizinin dibine toplamış ihanet talimatları verirken görülüyor.


(haber7)

Haber Tarihi: 27 Ekim 2017 Cuma 15:52
  1. FETÖ
  2. Şerif Ali Tekalan
  • İbrahimİbrahim2 sa önce
    Sayın yorum yapan arkadaşlar bir hususa dikkatinizi çekmek istiyorum; Şu iblislerin suratlarına baktınızmı hepiside yengesi ile yatakta yakalanmış kukuman kuşu gibi düşünüyor.Bu günler onların iyi hali, Allah'ın gazabı onlar için daha tecelli etmeyecek sanmasınlar.
  • dinim vatanim ve milletimdinim vatanim ve milletim3 sa önce
    Benim bildigin Islam bu degil.Benim tanidigim muslumabda bu degil.Bu milletin evlatlarini kole yapmis.Kanima dokunuyor!Bu kadar gayr-i akil olunamaz!
  • Mahmut58Mahmut583 sa önce
    O tosuncuk hz yusuf zamanındaki tapınakçı kahinlere benziyo
  • EmineEmine3 sa önce
    Gavur kültürüne iyice alışmış evde ayakkabıyla gezen münafık
  • Yunus 16Yunus 163 sa önce
    Haçlı nın Papazı, "haçlı sizin kadınlarınıza çocuklarınıza ilişmez " HAİN
  • mevlütmevlüt3 sa önce
    .... gavur feto halıya ayakkabıyla basılmasını baban yahudi mi söyledi....mason gavuru....şeytan avanende senden geri kalır değil.... şeytanlıkta.....
  • abdoabdo4 sa önce
    ... bunlar allahın huzurunda böyle boynu eğilmiş durmazlar. fatöşün karşısında neredeyse korkudan donlarına yapacaklar. nekadar şartlandırılmış bu mahluklar
  • TcTc4 sa önce
    O İt ve avaneleri daha çook sefa sürer bizdeki ahmaklar ve hainler oldukça. Birde hainlerin sesini kesecek kanunları yapmayan g... zekalılar varken. Faturayı garibanlara çıkarın bakalım nereye kadar. Allahın adaleti mutlaktır.
  • VatandaşVatandaş4 sa önce
    Yanındaki tosuncuk kim?Himmet paralarını yiye yiye semirmiş iyice.Herkeste çorap var pensilvanya meczubunda ayakkabı var.Utanmazlar elin, yabancının topraklarında barınma karşılığında onlara uşaklık yapıyorlar.Utanç duyuyoruz sizden.
  • MilletMillet5 sa önce
    Fetö ve onun tasmalı köpekleri Allah belanızı versin, Amin
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