Terörist Gülen dini kullanarak böyle aldattı... İşte 5 kanıt... FETÖ elebaşı olan ve ABD’nin himayesinde kaçak olarak yaşayan Fetullah Gülen, yıllarca vatandaşların dini inançlarını istismar etti. İşte Diyanet İşleri Başkanlığının raporunda yer alan 5 dini istismar... 09 Ağustos 2017 Çarşamba 00:47
Yıllarca din ile, Allah ile böyle kandırmış.15 Temmuz 2016 yılında 249 kişinin şehit olmasına neden olan terör örgütü FETÖ’nün uzun yıllardır Türkiye’nin birçok ilinde yapılandığı ortaya çıkarıldı. İnsanların dini inançlarını istismar eden teröristin tüm yalanlarını Diyanet İşleri Başkanlığı bir raporda topladı.
1. Allah’la görüşme iddiası
Terörist elebaşı Fetullah Gülen 26 Kasım 1989 yılında Hisar Camii’nde yaptığı konuşmasında İslam diniyle bağdaşmayan şu konuşmayı yaptı:
“ Mümin mabede adımını attığı andan itibaren orada gerçekten kime ta’zim yapılacak, onun mehabet ve mehafeti altına girer. O meclis öyle bir meclistir ki o meclisin kürsisinde artık bakan, gören, duyan, her şeyimize nigehban olan (haberdar olan) Allah vardır.” 2. Meleklerle her gün görüştüğü iddiası
Allah ve Hz. Peygamber’le sürekli irtibat halinde olduğunu iddia eden Gülen için melek ve cinlerle görüşebilme de artık rutin hadiselerdendir(!) Kendisinin ve yanında bulunanların sürekli cinlerle ve meleklerle konuştuğunu iddia eden Gülen, dini istismar etmekte tereddüt etmemiştir. Teröristin yaptığı konuşma bunu açıkça ortaya koymaktadır:
“Desem ki size, ben her gün bir tane cinle görüşüyorum desem yalan söylemiş olmam. İçinizde vardır böyle bin tane. Melaike-i kiramla görüşen bir sürü insan vardır, desem yalan söylemiş olmam. Bir mümin cemaati içinde olur bu kadar. Resûl-i Ekrem aleyhi salatu ve’s-selamın ruhaniyeti ile çok defa benim telakim oluyor dese insan, yalan söylemiş olmaz” 3. Kur’an-ı Kerim’in kendi örgütünü işaret ettiğini iddia ediyor
FETÖ’nün elebaşı İrade Kahramanları-2 isimli videosunun 8.13’ncü saniyesinde Mâide sûresi 54. âyetteki “Sizden kim dininden dönerse Allah yeni bir kavim getirir…” şeklinde bahsedilen kavmin, kendi mensupları olduğunu iddia etmekte;
“evet buyuz, evet biz işte oyuz” demektedir. Bu konuşması da sapkınlığının boyutlarını gözler önüne sermektedir. 4. Arafat’ta kaç kişinin haccının kabul olduğunun çetelesini tuttu(!)
FETÖ elebaşı terörist gaybı bilmesiyle ilgili olarak İslam itikadıyla bağdaşması mümkün olmayan düşüncelerini defalarca kez dile getirdi. Bunlardan bir tanesinde Arafat’ta kaç kişinin haccının kabul olduğunu ona söyleyen ‘yeşil giyimli’ insanlardan bahsediyor. 1978 yılının Ekim ayına ait olan bu konuşmasında şunları söylemektedir:
“Bu yıl hacca gittim. Arafat’ta uyurken gökten yeşil elbiseli iki kişi inip kendi aralarında konuştular. Konuşmalarına kulak kesildim. Bir de baktım biri diğerine “bu yıl kaç kişi hacca geldi” diye soruyor. Diğeri de 600.000 kişi geldi diye cevap veriyor. Bu sefer aynı kişi “Allah bunlardan kaçının haccını kabul etti” diye soruyor. O da “Allah, sadece 6 kişinin haccını kabul etti…” 5. Hz Peygambere söylemediklerini söyletme
Teröristbaşı Kırık Testi kitabının 13. Sayfasında, Hz. Peygamber’i kendi örgütü hakkında hayali cümleleri varmış gibi göstermiştir:
“Hak yolunda olunduğunun manen teyidi sayılabilecek bir emare olarak ifade etmek isterim ki; bu istikamette yürürken, şimdiye kadar yüzlerce, belki binlerce bazen rüyada bazen de yakazaten Efendimiz (aleyhi’s-salatü ve’s-selam) müşahede edilmiş ve onun müjdesine mazhar olunmuştur… Birçok vesile ile bu kimseler için Efendimiz: “Korkmayın biz sizin arkanızdayız, ben bu hizmette sizin arkanızdayım” demiştir.”
Kasıtlı veya kasıtsız Hz. Peygamber’in ağzından hadis uydurmak, ona yalan ve yanlış isnadda bulunmak, insanı cehenneme müstahak kılan büyük bir günahtır. Nitekim Hz. Peygamber şöyle buyurur: “Kim bana yalan isnad ederse, ateşteki yerine hazırlansın!” (Buhârî, İlim, 38).