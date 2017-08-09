Terörist Gülen dini kullanarak böyle aldattı... İşte 5 kanıt...

Allah ve Hz. Peygamber’le sürekli irtibat halinde olduğunu iddia eden Gülen için melek ve cinlerle görüşebilme de artık rutin hadiselerdendir(!) Kendisinin ve yanında bulunanların sürekli cinlerle ve meleklerle konuştuğunu iddia eden Gülen, dini istismar etmekte tereddüt etmemiştir. Teröristin yaptığı konuşma bunu açıkça ortaya koymaktadır:

“Desem ki size, ben her gün bir tane cinle görüşüyorum desem yalan söylemiş olmam. İçinizde vardır böyle bin tane. Melaike-i kiramla görüşen bir sürü insan vardır, desem yalan söylemiş olmam. Bir mümin cemaati içinde olur bu kadar. Resûl-i Ekrem aleyhi salatu ve’s-selamın ruhaniyeti ile çok defa benim telakim oluyor dese insan, yalan söylemiş olmaz”