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'Terörist' Can Dündar yine Müslümanlara saldırdı

Türkiye düşmanlarının kucaktan kucağa attığı vatan haini Can Dündar, yine barış dini İslam’ı hedef alarak, Müslümanlara ‘terörist’ muamelesi yaptı.

23 Ağustos 2017 Çarşamba 13:54
'Terörist' Can Dündar yine Müslümanlara saldırdı

YENİAKİT.COM.TR - FETÖ’nün MİT TIR’ları kumpasında rol alan ve kaçtığı Almanya’da Türkiye düşmanı kesimin kucaktan kucağa atarak kullandığı Can Dündar, bir kez daha İslam dinini hedef aldı. Türkiye’ye karşı yapmadık ihanet bırakmayan ve her fırsatta Avrupa Birliği ülkelerinin Türkiye’yi işgal etmesi gerektiğini söyleyen vatan haini Can Dündar, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda Müslümanlara ‘terörist’ muamelesi yaparak, barış dini İslam’a savaş açan Haçlıların sözcülüğüne soyundu. Dündar, mesajında “ Müslümanların çoğu terörist değil, ama teröristlerin çoğu Müslüman. Bu yüzden tüm İslam dünyasını veya İslam'ı suçlayamayız" ifadelerini kullanarak Batı’daki sahipleri gibi ‘İslam’ ve ‘terör’ ifadesini yan yana kullanma alçaklığını gösterdi.

Sosyal medyada bu alçak ifadelere sert tepki gelirken, Dündar’ın Müslüman olmamakla beraber en tehlikeli terörist olduğuna vurgu yapıldı.

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2017 Çarşamba 13:54
  1. FETÖ
  2. Can Dündar
  3. Avrupa Birliği
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