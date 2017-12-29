Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Terörist bu mağarada kıstırıldı! Albay 'teslim ol' dedi ama...

Güvenlik güçlerinin "teslim ol" çağrısına ateşle karşılık veren bir teröristinetkisiz hale getirildiği operasyon Anadolu Ajansı ekibi tarafından görüntülendi.

29 Aralık 2017 Cuma 14:11
Terörist bu mağarada kıstırıldı! Albay 'teslim ol' dedi ama...

Bir istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando birlikleri ve jandarma özel harekat (JÖH) timlerinin Refahiye ilçesi Söğütlü köyü Koç mezrası kırsalında dün başlattığı operasyon sürüyor.

Helikopter ile savaş uçaklarının da destek verdiği operasyon, bölgede bulunan Erzincan İl Jandarma Komutanı Albay Hasan Aksoylu tarafından yönetiliyor.

Mehmetçik'in karla kaplı, ormanlık ve sarp bir arazide kararlılıkla yürüttüğü operasyonun detayları da ortaya çıkmaya başladı.

Operasyonda, helikopter ile bölgeye inen birlikler, bir süre yürüyerek arazi arama taraması yaptı. Birlikler, bu sırada teröristlerce ormanlık alanda toprak kazılarak yapılan bir sığınağı tespit etti.

"Devletin şefkatine sığının"

Birlikleri yöneten albay Aksoylu, terörist bulunduğu anlaşılan sığınağın etrafının askerlerce çevrilmesinin ardından içerideki teröriste, "Devletin şefkatine sığının. Size namusum ve şerefim üzerine söz veriyorum, teslim olmanız halinde canınıza herhangi bir halel gelmeyecek." şeklinde anons yaparak "teslim ol" çağrısında bulundu.

Güvenlik güçlerinin uyarı ateşi sonrası sığınaktan çıkıp güvenlik güçlerine ateş açan bir terörist, yaşanan çatışmada ölü olarak ele geçirildi. Çatışma sonrası, bölge bir savaş uçağı tarafından da bombalandı.

Yaşanan çatışma anı ise AA ekibi tarafından görüntülendi.

Çatışma sonrası gerekli tedbirleri alarak sığınağa giren Mehmetçik, etkisiz hale getirilen teröriste ait bir kalaşnikof piyade tüfeği, çok sayıda mutfak tüpü, çay, şeker, un gibi bir çok yaşam malzemesi ele geçirdi.

Güvenlik güçlerinin bölgede teröristlere yönelik operasyonu devam ediyor.

Haber Tarihi: 29 Aralık 2017 Cuma 14:11
  1. İl Jandarma Komutanlığı
  2. Erzincan İl Jandarma Komutanı Albay Hasan Aksoylu
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eski bakandan Arda'ya çağrı: Terim'den özür dile yuvana dön
    1. Eski bakandan Arda'ya çağrı: Terim'den..
    2. 2018'de SUV modeller göz dolduracak
    3. Bakan Arslan müjdeyi verdi: 5 ülke..
    4. Milli gururumuz için 60'dan fazla ülke..
    5. 75 kadın subay göreve hazır!
    6. İmam hatiplilerden 6 dilde Kudüs..
    7. Terörist bu mağarada kıstırıldı! Albay..
    8. Galatasaraylılara büyük sürpriz! Geri..
    9. Abdullah Gül'den eleştirilere ilişkin..
    10. Hurdaydı, bakın ne hale geldi!
    11. Erdoğan'ın ittifak açıklamasına..
    12. TSK'da F-16 devri bitecek
    13. Terör partisinden Abdullah Gül'e çağrı
    14. Ülkede kiliseye saldırı… Çok sayıda..
    15. Üniversite kampüsünü domuzlar bastı
    16. Rusya ve Türkiye arasında imzalar atıldı
    17. İmplant diş tedavisi nedir? Tedavisi..
    18. O isim Esed'i Mustafa Kemal'e benzetti
    19. Show TV'de 'yılbaşı' soytarılığı!
    20. Nihat Doğan ağlayarak veda etti
    Yarım milyar dolarlık Sikorsky’yi Yunanistan’a kaçırırken… Çok korkmuşlar
    Yarım milyar dolarlık Sikorsky’yi Yunanistan’a kaçırırken… Çok korkmuşlar
    Yeni KHK'da gözden kaçan bomba detay!
    Yeni KHK'da gözden kaçan bomba detay!
    Malesef tablo çok vahim! Beden eğitimi dersinde...
    Malesef tablo çok vahim! Beden eğitimi dersinde...
    Tudor ağlayarak gitti, koşarak geliyor
    Tudor ağlayarak gitti, koşarak geliyor
    Rusya'dan tarihi itiraf: Kaybettik... Bu utanç verici
    Rusya'dan tarihi itiraf: Kaybettik... Bu utanç verici

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 28.12.2017
    Vize kararının ardından yükselişe geçti! Tarihi rekor
    Vize kararının ardından yükselişe geçti! Tarihi rekor
    Boşanacağı eşini hakimle uygunsuz yakalayınca...
    Boşanacağı eşini hakimle uygunsuz yakalayınca...