Terörist başı öğrencilerin yakasını bırakmıyor... 'Tedbir için yeni hat alın'

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iki ByLockkullanıcısı hakkında hazırlanan iddianamede, FETÖ'nün üniversite öğrencilerine tedbir amaçlı kullanılmamış hat aldırdığı belirtildi.

Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı Mustafa Gökçe, örgütün kripto haberleşme programı olan ByLock'u kullandığı tespit edilen bir astsubay ile KHK ile kapatılan Akıl Küpü Etüt Merkezinde görevli bir kişi hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.

Hazırlanan iddianamede, FETÖ'nün 2016 yılının Ocak ayına kadar YGS sınavlarına öğrenci hazırladığı ortaya çıktı. İddianamede, ByLock'tan üniversiteyi kazanan öğrencilerden eski kullandıkları telefon hatlarını iptal etmelerini tedbir amaçlı yeni bir hat almaları talimatının verildiği, ayrıca zaman zaman örgüt abilerinin öğrencilerin aldığı hatları kendilerinin kullandıkları da kaydedildi.

İddianamede, ByLock yazışmalarında örgütün kronikleşmiş uydurma rüya seanslarının yapıldığına da dikkat çekildi. 5 Ocak'ta gönderildiği belirlenen mailde, bir örgüt mensubunun sözde rüyada örgütteki bütün abi ve ablaların Hz. Peygamberin önünde toplandığını gördüğü anlatılan iddianamede, uydurma sözlerle örgütün tabanında çözülmenin engellenmeye çalışıldığı kaydedildi.