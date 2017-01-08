Teröre ne sanalda ne medyada ne arazide geçit yok

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren KHK'ların getirdiği düzenlemelerden bazıları şöyle:



• Yargıtay'da FETÖ ve diğer terör örgütü davalarının temyiz incelemesini yapan 16'ncı Ceza Dairesi'nin kilitlenmemesi için bu daireye, doğrudan baktığı FETÖ davaları dışında iş verilmeyebilecek.



• Bir konuda takipsizlik kararı verildiyse yeniden yargılama yapılması için "yeni delil ortaya çıkması" şartı yeterli olmayacak. Sulh ceza hakimliği izin vermedikçe yeniden soruşturma açılamayacak.



• Yargıtay, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ile Anayasa Mahkemesi üyeleri Yargıtay Ceza Genel Kurulu yerine Yargıtay'ın ilgili dairesinde yargılanacak.



• Ortakları terör örgütlerinin üyeleri ile bağlantılı ve iltisaklı olan yayın kuruluşlarının lisansları iptal edilecek. Bir yıl içinde 3 kez yayın yasağını ihlal eden kuruluşların lisansı elinden alınacak.



• Daha önce sistem dışına çıkarılan resmi köy korucuları ile gönüllü köy korucularından operasyonlarda faydalanılabilecek.



• Polis sanal ortamda istihbarat faaliyeti yapabilecek. Telefon ve diğer iletişim araçları üzerindeki "istihbari amaçlı" faaliyetini internet ortamında da yürütebilecek. Bu çerçevede polis, internet üzerinden yapılan her türlü birebir mesaj ve paylaşımı izleyebilecek, içeriklerini inceleyebilecek.



• Güvenlik soruşturmasından geçmeyenler güvenlik şirketlerine ortak olamayacak. Terör örgütleri ile bağlantısı veya iltisakı, yani bu örgütlerle bağlantısı olanlarla bağı olanlar özel güvenlik görevlisi olamayacak.



• Ülke güvenliğinde yüksek hizmeti görülenlerle olağanüstü durumlarda yaşamlarını ortaya koyan jandarma ve sahil güvenlik personeline de fiilen almakta oldukları aylıkların 24 katına kadar ödül verilebilecek.



• Terör veya örgütlü suç faaliyetleri ya da Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu çerçevesinde el konulan, milli savunma veya iç güvenlik hizmetleriyle doğrudan ilgili silah, mühimmat, araç ve gereç, delil olarak saklanmasına gerek bulunmaması halinde TSK, Jandarma, Emniyet veya Sahil Güvenlik teşkilatlarına tahsis edilebilecek.



• Terör örgütlerinin kaçırdığı ve diğer kaybolan çocukların bulunması amacıyla polis çocuğun yakınlarının banka hesaplarını inceleyebilecek. Çocuğun ve yakınlarının kullandığı telefonlar dinlenebilecek, iletişim hareketleri incelenebilecek.



• Uzman jandarmaların astsubaylığa geçirilmesi ile ilgili yaş sınırı 28'den 31'e çıkarıldı.



• Emniyetçe yürütülen araç tescil hizmetleri noterlerde de yapılabilecek. Böylece poliste bu alanda personel asayiş ve güvenlik alanına kaydırılabilecek.



• Askerlik hizmeti sırasında terörle mücadele etkin rol oynayan er ve erbaşlara normal izinlerine ek olarak 7 güne kadar daha izin verilebilecek. Bu durumda erler izinlerini kullanmazsa 7 gün erken terhis olacak. Sıhhiye erleri yaralı askerlere müdahale edebilecek.