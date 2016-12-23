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Teröre karşı tek yürek olan Durağan, sel olup aktı

Geçtiğimiz Kurban bayramı günlerinde toplumsal olaylarla gündeme gelen Sinop'un Durağan İlçesi, bu kez teröre karşı tek yürek oldu.

Teröre karşı tek yürek olan Durağan, sel olup aktı
Eklenme: 23 Aralık 2016, 16:57
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YENİAKİT.COM.TR / ÖZEL

Geçtiğimiz Kurban bayramı günlerinde toplumsal olaylarla gündeme gelen Sinop'un Durağan İlçesi, bu kez teröre karşı tek yürek oldu.

İstanbul Beşiktaş'ta çevik kuvvet polisine yönelik yapılan bombalı saldırıda, polis memuru Hakan Tanrıkulu'nu şehit veren, ardından Kayseri'de komando askerlerine karşı yapılan menfur saldırıda 2 Sinop'lu askerin şehit verilmesinin ardından ilçede teröre lanet mitingi düzenlendi.

Belediye meydanında mehter eşliğinde başlayan yürüyüş; jandarma ve polis karakolları ziyaret edilerek, 15 Temmuz Şehitler Bulvarı üzerinden şehit polisin ailesinin oturduğu konuta gelindi.



Yürüyüş boyunca; 'şehitler ölmez, vatan bölünmez', 'vatan sana can feda', gibi sloganlar atan vatandaşlar, teröre karşı tek yürek olup lanet ettiler.



Belediye meydanında yapılan konuşmalar ve dua ile sona eren yürüyüş toplumsal birlikteliği güçlendirdi.

 
EtiketlerDurağan teröre lanet mitingiSinop Durağan terör mitingi
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