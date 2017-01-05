Teröre karşı sağlıkta yeni uygulama

Pilot uygulaması 2015'te Antalya'da gerçekleştirilen çalışma 81 ile yayılacak. Amerika'daki 911 benzeri çalışacak olan 112 hattı için özel bir birim kurulacak.

Yangın, hastalık, sokakta kalan insan ya da hayvanlar için aranabilecek olan 112 hattı, aynı zamanda şüpheli durumlarda da çevrilecek. Bu çalışmayla vatandaşlar tek bir numara üzerinden derdini devlete anlatabilecek. Şüpheli bir paket, çanta, saldırı ihtimali bulunan ve tavırları şüpheli olan kişiler için de bu numara aranabilecek. 112 hattını gereksiz meşgul edenlere ise cezai yaptırım uygulanacak.

KAMU SPOTU YAPILACAK

En son yaşanan Reina saldırısı bu çalışmanın önemini bir kez daha ortaya koydu. Sabah'ta yer alan habere göre; Saldırı anında olay yerinde bulunan kişiler nereyi arayacaklarını bilemediklerini ifade etmişlerdi. Altyapı çalışmasında sona yaklaşılan ve kısa sürede hayata geçirilecek olan uygulama kamu spotlarıyla duyurulacak. 112 acil hattı, dizi ve filmlerde de işlenecek.

SUÇ ORANI YÜZDE 40 DÜŞTÜ

Tüm Özel Güvenlik Federasyonu Başkanı Bülent Perut, 112 benzeri olan 911 hattıyla ABD New York'ta suç oranlarında yüzde 40 düşüş yaşandığını söyledi. Perut, "ABD'de 1990'larda başlayan ve adına 'Broken Windows' (Kırık Pencere) verilen uygulamayla yüzde 70'lerde olan suç oranları 1999'da yüzde 25, 2000-2010 arasında da yüzde 40 düştü. Bu programla hırsızlık, silahlı yaralama, saldırı vakaları engellendi. 911 numarası metro istasyonlarından AVM'lere kadar her yerde billboardlarla tanıtıldı" dedi.

İLKOKULLARDA DA ANLATILMALI

Şüpheli bir durumda neler yapılması gerektiğine dair vatandaşların bilinçli olması gerektiğine dikkat çeken Perut, "İnsanlar şüpheli paket ya da çantada ne varmış diye bakıyor. Eğer bilinçli olursak güvenlik güçlerimize yardımcı olabiliriz" dedi. 112 numaralı hattın ilkokul çocuklarına da öğretilmesi gerektiğine dikkat çeken Perut, okullarda güvenlik dersinin verilmesi gerektiğinin de altını çizdi.