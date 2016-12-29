Teröre destek veren Özgür Gündem'in iki yazarı serbest kaldı

4.5 aydır tutuklu olan yazar Aslı Erdoğan ve dilbilimci Necmiye Alpay Bilir Kaya'nın tahliyesine karar verdi. İnan Kızılkaya'nın ise tutukluluk halinin devamına karar verildi. Mahkemenin tahliye kararının ardından Erdoğan ve Alpay tutuklu bulundukları Bakırköy Kadın Tutukevi'nden serbest bırakıldı.
Eklenme: 29 Aralık 2016, 21:20
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