Teröre bir darbe daha… O bölge tamamen ele geçirildi

BBC Türkçe'nin haberine göre terör örgütü DEAŞ, Kuzey Irak'ın farklı yerlerinden getirdiği intihar eylemcileriyle, Musul'da ilerleyen Irak güçlerine yönelik karşı saldırılar düzenliyor.

Irak yetkilileri, saldırılara hızla karşılık verildiğini belirtiyor. Yetkililer, örgütün Musul'un eski kent bölümündeki dar bir alana sıkıştığını söyledi.

Irak güçleri, kenti 2014 yılında işgal ederek dünya kamuoyunu şok eden DEAŞ'ı Musul'dan çıkartmak için düzenledikleri operasyonun son aşamasına gelmiş durumda.