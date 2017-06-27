Terörden temizlenen kentte tarihi artış!

Terörle etkin mücadele sonuçlarını vermeye başladı. Şırnak'ta hendek terörünün bertaraf edilmesinin ardından yapılan hamlelerle kentteki güven ortamı yükseldi. Konut satışlarının ilk 5 ayda en fazla Şırnak'ta yükselmesi de bunun göstergesi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgilere göre, 2017 Ocak-Mayıs döneminde toplam 556 bin 784 konut satıldı. Konut satışları bakımından İstanbul ve Ankara diğer illere büyük fark attı.

İstanbul'da, ilk 5 ayda 96 bin 386 konut satılırken, bu rakam başkent Ankara'da 62 bin 959 olarak gerçekleşti.

SATIŞLARIN EN FAZLA ARTTIĞI İLLER

Söz konusu dönemde, satışlarda en fazla artış yüzde 129,07 ile Şırnak'ta görüldü. Şırnak'ı yüzde 73,95 ile Bayburt, yüzde 65,33 ile Bitlis izledi. Güneydoğu'da konuta yatırımın bu derece artması, bölgede güven ortamının artığı ve hem yaşamın hem de ticaretin normale dönmeye başladığının göstergesi oldu.