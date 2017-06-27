Terörden arınan kentte huzur var!

Sınır bölgelerinde operasyonlar aralıksız devam ederken Hakkari’nin il genelinde ise vatandaşlar huzur ve güven içerisinde Ramazan bayramını geçirmenin mutluluğunu yaşadılar. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde gerçekleştiği kent merkezinde bazı vatandaşlar evlerinde kalmayı tercih ederken, bazıları ise soğuk havanın yaşandığı yüksek kesimlerdeki kır, köy ve mezralara akın ederek buralarda bayramlarını geçirdikleri öğrenildi. Vatandaşların büyük bir bölümünün kentten ayrılması ile birlikte şehrin en işlek caddeleri ve sokaklar ise boş kalması ve kentin büyük bir sessizliğe bürünmesi dikkatlerden kaçmadı.