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Bora füzeleri ile Kandil ve Rakka artık menzil içinde...

Terör örgütlerine karşı amansız bir mücadele veren Türk Silahlı Kuvvetleri, 270 km menzilli Bora füzeleriyle daha da güçlendi.

19 Temmuz 2017 Çarşamba 11:24
Bora füzeleri ile Kandil ve Rakka artık menzil içinde...

Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak amacıyla Suriye ve Irak sınırında terör örgütlerine üst üste darbeler vuran Türk Silahlı Kuvvetleri, füze sistemlerinde yapılan geliştirmelerle daha da kararlı olarak bu mücadeleyi sürdürecek.

Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilen Fırat Kalkanı Harekatı'nda kullanılan Fırtına Obüsleriyle terör örgütlerine büyük darbeler vuran TSK, şimdi de Bora füzelerini teslim aldı.

MENZİLİ 270 KM

Stratejik noktalara yerleştirilmeye başlanan Bora füzeleri, 270 kilometrelik menzile sahip.

KANDİL VE RAKKA'YI VURABİLİRİZ

Konuyu köşesine taşıyan Türkiye gazetesi yazarı Batuhan Yaşar, Bora füzeleriyle ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Türkiye’ye uzaklığı 200 km’yi bulan Kandil Dağı’ndaki PKK kampları Bora'nın menzili içerisinde. Suriye aynı şekilde. Rakka dahil olmak üzere tüm DEAŞ ile PKK/YPG hedefleri de Bora füzeleri ile vurulabilecek..

TERÖRLE MÜCADELEDE İLK

Kara-kara füzeleri (Bora/Khan) şu ana kadar TSK tarafından terör hedeflerine karşı kullanılmadı. Bizim için tamamen yeni bir alan.. Terörle mücadelede yeni bir enstrümana daha sahibiz..

VURUŞ HASSASLIK SEVİYESİ...

Yapılan harekâtlarda A, B, C veya D ürününü ya da seçeneğini kullanma kararını Türk Silahlı Kuvvetleri veriyor.. Bu seçenekler içinde artık “Bora”lar da var.. Hemen belirtelim ki Bora’ların vuruş hassaslık seviyeleri uluslararası standartlarda."

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2017 Çarşamba 11:24
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