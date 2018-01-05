Terör yıktı devlet yapıyor

RESUL EKREM ŞAHAN / ANKARA Bakan Özhaseki, Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde terörden zarar gören 26 bin konutun yeniden inşa edildiğini söyledi.

Terörün açtığı yaraları devlet sarmaya devam ediyor. Hendek olaylarıyla adeta harabeye dönen mahalleler, devlet eliyle yeniden inşa ediliyor. Terörden zarar gören 70 bin binadan ağır hasarlı 26 bini yeniden inşa ediliyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Bakanlıkta “2017 Yılı ve Değerlendirme Toplantısı” düzenledi. Çevre ve şehircilik alanında 2017 yılında hangi noktaya gelindiğini ve 2018 yılı hedeflerini açıklayan Özhaseki, “Diyarbakır, Şırnak, Mardin ve Hakkari’de terörden zarar görmüş ağır hasarlı 26 bin konut yeniden inşa ediliyor” dedi.

SIFIR ATIK PROJESİ NEFES ALDIRDI

Çevre alanında en önem verdikleri projelerden biri olan “Sıfır Atık Projesi”ni 2017 yılında hayata geçirdiklerini vurgulayan Özhaseki, şunları söyledi: “Projeyi bakanlıkta başlattık. Bu sayede bin 200 tane ağacın kesilmesini önledik. 14 ton sera gazı salınımını azalttık. 2018 yılında bu projeyi tüm kamu kuruluşlarında uygulamaya koyacağız. Ayrıca çevre alanında denizlerimizde beyaz bayrak çalışmalarımız devam ediyor. Egzoz gazı emisyon ölçümlerinde de online takip devam ediyor. Bir diğer konu ise çevre gürültüsü, bu konuda eylem planı hazırlanıyor. ÇED yönetmeliğinde gerekli düzenlemeler yapılarak Avrupa Birliğine uyum sağlandı. Bir diğer alan Çevre Referans Laboratuvarlarımız ise dünyadaki en iyi laboratuvarlardandır.”

KENTSEL DÖNÜŞÜME BÜYÜK KATKI

2017 yılında şehircilik alanında yapılan en önemli çalışmanın Şehircilik Şurası olduğunu ifade eden Özhaseki, “Bu kapsamda bir yıllık çalışma neticesinde şehirlerde kimlik, planlama ve tasarım, kentsel dönüşüm, göç ve uyum alanlarında 103 tavsiye kararı çıktı. Kentsel dönüşüm alanında kira yardımı, proje ve faiz desteği olarak toplam 5 milyar 155 milyon TL kaynak kullanıldı” şeklinde bilgi verdi.

Özhaseki, 52 ilde 209 risk alanı belirlendiğini, 639 bağımsız birim ve 524 bin konutun yenilendiğini kaydetti.

KAÇAK PROJELERE GEÇİT YOK

İmar mevzuatının yenilendiğinin altını çizen Özhaseki, yeni yapılan imar planlarında 5 kattan fazlasına izin verilmeyeceğini ifade etti. Bakan Özhaseki, bir soru üzerine, birden fazla kurumda imar yetkisi bulunmasına karşı olduğunu anlattı. Özhaseki, kış balkonu gibi bahanelerle ortaya çıkan yeni kaçak projelerin önüne geçilmesini hedeflediklerini ifade ederek, şunları söyledi: “Yapı ruhsatlarını sadeleştirdik. Çevre düzeni planları tamamlandı. Büyükşehirlerdeki otopark sorununun çözümü için, 3 daireye 1 otopark zorunluluğu yerine her bir daireye en az 1 otopark zorunluluğu getirdik. Bunların yanında tüm otoparkların yüzde 1’inin bisiklet, yüzde 5’inin engellilere ayrılmasına yönelik düzenleme yaptık.”

70 BİN BİNA TERÖRDEN HASAR GÖRDÜ

Terör örgütleriyle mücadelenin devam ettiği ve hasar gören bölgelere yönelik büyük bir çalışma gerçekleştirildiğini belirten Özhaseki, Diyarbakır’ın ilçesi Sur, Şırnak merkez, Cizre, Silopi ve İdil, Mardin’in ilçesi Nusaybin ve Hakkâri’nin ilçesi Yüksekova’da yeniden imar yapıldığını ifade etti. Özhaseki, “Bu bölgelerde toplam 70 bin adet hasarlı konut tespit edildi. Ağır hasarlı olan 26 bin konut yeniden inşa ediliyor. Konutların bir kısmı hak sahiplerine teslim edildi. Geriye kalan konutlar da 2018 yılı ortasında teslim edilecek” ifadelerini kullandı.

“Başka yerlere çekilmesini uygun bulmuyorum”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün 696. sayılı KHK ile getirilen sivillere yargı zırhına ilişkin açıklamalarının sorulması üzerine şunları söyledi: “KHK’larda imzalar var. 20 yıl belediye başkanlığı yaptım, bakanlık yapıyorum, ben imza atarken titizlenirim. Neye imza attığımı çok iyi bilirim. 15 Temmuz’da Türkiye’nin istiklaline ve istikbaline zarar vermeye kalkan hainlerin karşısında durmuş gazi ve şehitlerimiz oldu. Onlara bir gün olur da kamu malına zarar vermekten, kamu görevlisine mukavemet etmekten dava açılırsa ne olur? Tankın üzerine çıkmış gazimize dava açılırsa? Bu insanları korumak, onları sonuna kadar savunmak bizim birinci görevimiz. Bizim çok iyi niyetle yapmış olduğumuz bir çalışma var. Başka yerlere çekilmesini hiç uygun bulmuyorum.”