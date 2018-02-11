Terör yandaşlarının kara propagandası devam ediyor

Afrin'de dün kırıma uğrayan helikopterde 2 askerimiz şehit olmuştu. Terör örgütü yandaşları ise sosyal medyada bir video paylaşıp helikopterde aslında 14 askerin şehit olduğu yalanını yaymaya çalıştı.

Ancak yaydıkları videoda, aslında JÖH timi tarafından Tunceli'de öldürülen 14 PKK'lı teröristin görüntüleri vardı.

Mart 2017'de Tunceli’de, insansız hava aracı ile tespit edilen bir grup PKK’lı teröristin etkisiz hale getirilmesi için sabaha karşı harekat düzenlenmişti. Çatışmalar devam ederken aralarında örgütün üst düzey sorumlularının da bulunduğu 14 PKK’lı teröristin öldürüldüğü açıklanmıştı. Teröristlerin cesetleri helikopterle alınarak kimlik tespiti için Adli Tıp'a götürülmüştü.