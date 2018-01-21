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Terör yandaşı gazete bu hainliği de yaptı

Cumhuriyet gazetesi bir kez daha Türkiye düşmanı ve terör yandaşı olduğunu gösterdi.

21 Ocak 2018 Pazar 01:04
Terör yandaşı gazete bu hainliği de yaptı

TSK, Suriye'nin Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek üzere 'Zeytin Dalı Harekatı' düzenledi. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait 72 savaş uçağı, Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçesinde belirlenen terör örgütü PYD/PKK'ya ait 113 hedeften 108'ini vurdu.

Tarihi operasyon içerideki terör yandaşlarını da açığa çıkardı. Cumhuriyet gazetesi yayınladığı skandal haberle PKK/PYD'li teröristleri savundu. Türkiye düşmanı ne kadar odak varsa her biriyle ilişki kuran Cumhuriyet, Afrin'deki terörist temizliğinden de rahatsız oldu.

FETÖ ile de ilişkili gazetede yayınlanan haberde YPG'li teröristlerin ağzından Türkiye tehdit edildi. YPG'li bir teröristin açıklamasına yer verilen haberde, PKK yandaşlarının yalanları üzerinden "Zeytin Dalı" operasyonu hedef alındı. YPG'li teröristlerin sözcülüğünü yapan Cumhuriyet, Afrin'de "Zeytin Dalı" operasyonuyla sivil insanların zarar gördüğü yalanına yer verdi.

Cumhuriyet gazetesi FETÖ'ye desteği kadar daha önce de PKK'lı teröristler için "Kandil'de sigara izmaritlerini bile yere atmıyorlar" haberi yapmış, teröristleri çevreci göstermeye çalışmıştı.

Haber Tarihi: 21 Ocak 2018 Pazar 01:04
  1. TSK
  2. Suriye
  3. Afrin
  4. Cumhuriyet gazetesi
  5. FETÖ
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