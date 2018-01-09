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'Terör tarihinde yeni bir sayfa, her ülke...'

Natsionalnaya Oborona (Ulusal Savunma) dergisinin baş editörü İgor Korotçenko, 'Militanların İHA saldırısı, uluslararası terör tarihinde yeni bir sayfa' dedi.

09 Ocak 2018 Salı 17:44
'Terör tarihinde yeni bir sayfa, her ülke...'

İgor Korotçenko, Suriye'deki militanların Rus Hmeymim ve Tartus üslerine 13 İnsansız Hava Aracı'yla (İHA) düzenlediği saldırının 'uluslararası terör tarihinde yeni bir sayfa' olduğunu belirtti.  

Sputnik'e demeç veren Korotçenko, "Bunun, uluslararası terör tarihinde yeni bir sayfa olduğunu söyleyebiliriz. İHA'ların son derece uzak mesafeden gönderildiğini belirtmeliyiz. Bu, tüm istihbarat servislerinin göz önünde bulundurması gereken bir tehdit. Küresel terör, tüm ülkelere yeni bir meydan okuma yaptı" dedi.

'HER ÜLKE HEDEF ALINABİLİR'

Bu tür saldırıların dünyanın her ülkesinde düzenlenebileceğine de dikkat çeken Rus uzman, askeri ve sivil tesislerin, devlet ve hükümet başkanlarının, sanayi işletmelerinin ve enerji kaynaklarını bu saldırıların hedefi olabileceğinin altını çizdi.

'DİĞER ÜLKELERİN YARDIMI OLMADAN GERÇEKLEŞTİRİLEMEZ' 

Öte yandan militanların İHA'ları kendi başlarına geliştiremeyeceklerini de kaydeden Korotçenko, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Günümüzde İHA'lar onlarca ülke tarafından üretiliyor. Militanların diğer ülkelerin yardımı olmadan, el yapımı patlayıcılarla donatılmış çoklu İHA saldırısı düzenleyemeyeceği son derece aşikar. Zira bu mini bombaları üretmek de kolay değil."

Suriye'deki militanların 6 Ocak gecesi Hmeymim ve Tartus üslerine 13 silahlı İHA ile saldırı girişiminde bulunduğunu açıklayan Rusya Savunma Bakanlığı, bu girişimlerin Rus hava savunma araçlarıyla başarısızlığa uğratıldığını belirtmişti.

Bakanlık, Rus uzmanların bu teknolojileri teröristlere temin edenler ile el yapımı patlayıcılar için kullanılan karışımların tipi ve menşeini belirlemek için çalışma yürüttüğünü kaydetmişti.

Haber Tarihi: 09 Ocak 2018 Salı 17:44
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  4. İgor Korotçenko
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