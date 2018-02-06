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Terör sevici TTB üyelerine ilk destek CHP ve HDP'lilerden!

Zeytin Dalı harekatıyla ilgili skandal izahlarda bulunan Türk Tabipler Birliği'nin tutuklu bulunan 8 üyesi serbest kaldıktan sonra onlara desteğe ilk gidenler yine CHP ve HDP'liler oldu.

06 Şubat 2018 Salı 11:24
Terör sevici TTB üyelerine ilk destek CHP ve HDP'lilerden!

Afrin’e yapılan “Zeytin Dalı Harekatı" ile ilgili yaptıkları açıklama nedeniyle gözaltına alınan terör sevici TTB Merkez Konsey üyesi 8 doktor, savcılık sorgusu için bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi.

SERBEST KALDILAR

Savcılık sorgularının ardından TTB Başkanı Raşit Tükel ile Konsey üyeleri Hande Arpat, Selma Güngör, Funda Obuz, Sezai Berber, Taner Gören, Yaşar Ulutaş ve Bülent Nazım Yılmaz, Ankara Adliyesindeki ifade işlemlerinin ardından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

DESTEĞE İLK GİDENLER CHP VE HDP VEKİLLERİ OLDU!

Türk Tabipler Birliği üyeleri serbest kaldıktan sonra onlara desteğe ilk gidenler arasında CHP'li Selin Sayek Böke, İlhan Cihaner, Orhan Sarıbal, Ali Şeker ve HDP'li Mithat Sancar, Sibel Yiğitalp yer aldı.

Haber Tarihi: 06 Şubat 2018 Salı 11:24
  1. HDP
  2. CHP

YORUM YAZ

  • Ahmet KoçakAhmet Koçak2 sa önce
    tedaviye vesile için gittiğimiz doktorların inançları genelde bunlar gibi.istisnalar hariç.besmelesiz diller tedavi için nasıl yardımcı olur.soğuk yüzlü oluşları bu ideolojik çizgilrinden geliyor.müslümanlar çok çalışıp buraları bunların elinden alması lazım.
  • metin palamutmetin palamut2 sa önce
    bu adamların en iyi ilacı ülkemizi öyle bir evrensel hukuk ve islami adalet diyarı haline getirmektir.ADALETİN EN MÜKEMMELİ DÜŞMANIN BİLE GIPTA EDİP METHETTİĞİ BİR AHLAKİ VE ADİL BİR YÖNETİMDİR.
  • Mustafa Mustafa 2 sa önce
    Bu adamlarda tutkunluk var, kariyer var, para var ama huzur yok,illaki milli olan herşeyin karşısında olup fitne çıkaracaklar.
  • RüyaRüya2 sa önce
    Reis ne derse oolurAkpde.Gerisiteferruattır.
  • Osmanlı kadını Osmanlı kadını 2 sa önce
    Şaşırdık mı hayırrrrrr!Tohum bozuk tohummmmm!!!!
  • PolatPolat3 sa önce
    Tabipler Birliği, Mimar Mühendisler Odası hep aynı, hepsi de Türk düşmanlarının elinde yazık ki. Hükümet niye seyrediyor bu hain yaratıkları.
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