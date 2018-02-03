Terör sevici TMMOB’a başkaldırı

HABER MERKEZİ - Sivas ve Kayseri temsilcileri, Suriye’nin Afrin bölgesinde terör örgütlerine yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı’na destek verdiklerini ve Mehmetçik’in yanında olduklarını ifade ettiler. Mimarlar Odası Sivas Temsilciği Facebook hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Kahraman Türk ordumuza icraa etmekte olduğu sınır ötesi harekatta, muvaffakiyetler diliyoruz” ifadesini kullandı.