Terör sevici TMMOB’a başkaldırı
Mehmetçiğin Afrin’de teröristleri temizlemek için başlattığı operasyondan rahatsız olan ve terör ağzıyla açıklamalara imza atan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (TMMOB) “sağduyulu” temsilcilikler başkaldırdı.03 Şubat 2018 Cumartesi 01:37
HABER MERKEZİ - Sivas ve Kayseri temsilcileri, Suriye’nin Afrin bölgesinde terör örgütlerine yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı’na destek verdiklerini ve Mehmetçik’in yanında olduklarını ifade ettiler. Mimarlar Odası Sivas Temsilciği Facebook hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Kahraman Türk ordumuza icraa etmekte olduğu sınır ötesi harekatta, muvaffakiyetler diliyoruz” ifadesini kullandı.
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