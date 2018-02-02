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Terör sevici Cumhuriyet ihanete doymak bilmiyor

Eski genel yayın yönetmeni vatana ihanetten yargılanan Can Dündar’ın gazetesi Cumhuriyet ihanete doymuyor.

02 Şubat 2018 Cuma 03:49
Terör sevici Cumhuriyet ihanete doymak bilmiyor

YAKUP BULUT / İSTANBULCumhuriyet Gazetesi, Hatay’ın Reyhanlı ilçesine atılan roketli saldırıda 17 yaşındaki Fatma Avlar’ı uykusunda şehit eden PKK/PYD’li teröristlerin ismini anmayarak skandala imza attı. FETÖ ile mücadele konusunda terör örgütünün yanında yer alan Cumhuriyet Gazetesi, Afrin’deki terör hedeflerine yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı’nda da PKK/PYD’yi kollamaya çalıştı.

Reyhanlı’da 17 yaşındaki Fatma Avlar’ı Afrin bölgesinden PYD’lilerin attığı roket, evinde uyurken hayattan kopardı. Cumhuriyet Gazetesi ise haberi hem gazetede hem sosyal medyadan, “Uykusunda ölen liseli Fatma son yolculuğuna uğurlandı” başlığı ile sıradan bir vaka şeklinde duyurdu. Büyük tepki çeken haber sonrası hiçbir açıklama yapmayan Cumhuriyet Gazetesi utanmaz tavrını sürdürdü. Aleni bir şekilde terör örgütlerinin propagandasını yapan ve ülkemize karşı yürütülen psikolojik harekatın önemli üslerinden olan Cumhuriyet Gazetesi PYD/PKK terörüne tek laf etmedi.

Haber Tarihi: 02 Şubat 2018 Cuma 03:49
  1. Cumhuriyet Gazetesi
  2. FETÖ
  3. Fatma Avlar’
  4. PKK/PYD’li teröristler
  5. Afrin’deki terör hedefleri
  6. Zeytin Dalı Harekâtı
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