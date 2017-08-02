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Terör şebekelerine 18 Milyon dolar vermişler

Birleşmiş Milletler'in, yaptırım listesinde yer almalarına rağmen Beşar Esed ile bağlantılı şirketlere milyonlarca dolar para aktardı.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 16:57
Terör şebekelerine 18 Milyon dolar vermişler

Birleşmiş Milletler, ABD ve Avrupa Birliği'nin yaptırım listesinde yer alan Esed bağlantılı şirketlere geçtiğmiz yıl en az 18 milyon dolar ödeme yaptı. Birleşmiş Milletler'in Esed rejimi ile çok yakın ilişkiler içerisinde olan ve ypatırım listelerinde yer alan şirketlere yaptığı ödemeler tepki çekti.

BM'nin yıllık harcamalarına dair hazırladığı raporda, Şam'daki "Four Seasons Hotel"de BM çalışanlarının konaklaması için ödenen bedelin 9.5 milyon dolar olduğu yer aldı. Otelin işletmesinin Şam rejimine bağlı Turizm Bakanlığı tarafından sürdürüldüğü belirtildi. 

BM aynı zamanda Beşar Esed'in eşi Esma Esed'in başkanlığındaki 'hayır' kuruluşu "Syria Trust for Development​"a insani yardımlar için 751,129 dolar bağışta bulundu. Bu yardımların yalnızca Esed rejimi tarafından kontrol edilen bölgelerde dağıtıldığı ifade ediliyor.

Beşar Esed'in kuzeni Rami Mahluf'a ait olan telekomünikasyon şirketi Syriatel'e de 164,300 dolar ödeme yapıldı. Ödemeler BM'ye bağlı UNICEF ve BM Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından gerçekleştirildi.

Rejimin yaptırım listesine alınan bağlantılarına aktarılan bu paralar tepkiyle karşılandı. Birleşmiş Milletler, üye ülkelerin ve Avrupa Birliği gibi bölgesel devlerin yanı sıra kendi yaptırım listelerine dahi uymamakla suçlanıyor.

Mepa News

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2017 Çarşamba 16:57
  1. Birleşmiş Milletler
  2. Beşar Esed
  3. Rami Mahluf
  4. UNICEF
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