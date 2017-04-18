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Terör saldırısı planlayan 2 kişi gözaltında!

Fransa'nın Marsilya kentinde terör saldırısı düzenlemeye hazırlandığı söylenen iki kişi gözaltına alındı

Terör saldırısı planlayan 2 kişi gözaltında!
Eklenme: 18 Nisan 2017, 19:50

Fransa'nın güneyindeki Marsilya'da terör saldırısı düzenlemeyi hedeflediği belirtilen iki kişi yakalandı.

Fransa İçişleri Bakanı Mathias Fekl, İçişleri Bakanlığında basına yaptığı açıklamada, Fransız İç Güvenlik İstihbaratının (DGSI) Marsilya'nın 3. bölgesinde, yakın zamanda terör saldırısı düzenlemeyi hedeflediği belirlenen iki kişiyi gözaltına aldığını açıkladı.

Yakalananların uzun süredir güvenlik birimlerince takip edildiğini belirten Fekl, Fransız vatandaşı olan bu kişilerden birinin 23, diğerinin ise 29 yaşında olduğunu ifade etti.

Fekl, Paris Savcısı François Molins'in bu konuyla ilgili detaylı açıklama yapacağını da söyledi.

Fekl, pazar günü yapılacak cumhurbaşkanı seçiminin birinci turunda oyların kullanılacağı 67 bin yerin güvenliğini sağlayabilmek için 50 binden fazla polis ve jandarmanın görev alacağını anımsattı.

Fransa Başbakanı Bernard Cazeneuve, geçen ay yaptığı açıklamada, geçen yıl 17, bu yıl ise 5 terör eylemini önlediklerini bildirmişti.

Ülkede 13 Kasım 2015'te meydana gelen, 130'dan fazla kişinin hayatını kaybettiği terör saldırıları sonrası olağanüstü hal ilan edilmişti. Olağanüstü hal, cumhurbaşkanı ve parlamento seçimlerini de kapsayacak şekilde uzatılmıştı.

 
EtiketlerFransız İç Güvenlik İstihbaratıFransa İçişleri Bakanı Mathias Feklfransa
Haber Tarihi: 18 Nisan 2017, 19:50
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