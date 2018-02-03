Terör roketleri sivilleri vuruyor

Sınır bölgemizi teröristlerden temizlemek için başlattığımız Zeytin Dalı Operasyonu kapsamında Afrin ve çevresindeki sivillerin zarar görmemesi için azami gayret gösterilirken, PYD’li teröristler ise sivil vatandaşlarımızı hedef alıyor. Operasyonun başladığı 20 Ocak tarihinden itibaren topraklarımıza 88 roket fırlatan PYD’li alçaklar, Kilis kent merkezi ve Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki sivilleri vurdu. Hiçbir ayrım gözetmeyen hainler sivil vatandaşların evlerini, hastaneleri ve camileri hedef aldı. Saldırılarda 1’i çocuk 7 vatandaşımız şehadet şerbetini içerken 76 vatandaşımız ise yaralandı. Dünde Hatay’ın Reyhanlı ilçesi ve Kilis kent merkezine 6 roket saldırısı düzenlendi. Hain saldırılarda Reyhanlı’da yaşayan Rıfat Sınırlı isimli vatandaşımız şehit olurken 8 kişi yaralandı. Kilis’teki saldırılarda ise 3 vatandaşımız yaralandı.

SİVİLLERİ HEDEF ALIYORLAR

Operasyonun başladığı günden bugüne kadar Afrin tarafından hiçbir sivilin öldüğüne yahut yaralandığına dair haber gelmezken, PYD’li hainlerin sürekli sivilleri hedef alması harekatın haklılığını da gözler önüne seriyor. 21 Ocak’ta Hatay’ın Reyhanlı ilçesine 8 roket atan hainler 1 Suriyeliyi şehit ederken 47 vatandaşımızı da yaraladı. 22 Ocak’taki saldırılarında Hatay’da faaliyet gösteren bir mülteci kampını hedef alan PYD’li teröristler, 2 kişiyi şehit ederken 12 sivili de yaraladı. 23 Ocak’ta Kilis’teki bir evi hedef alan teröristler, Hatay’ın Hassa ilçesinde ise sivil vatandaşların bulunduğu bir parkı hedef aldılar. 23 Ocak’ta Kilis’teki Çalık Camii’ne roketle saldıran hainler 2 vatandaşımızı şehit ederken, 11 sivili de yaraladı. Aynı gün attıkları roketlerden biri ise bir evin çatısına isabet etti. 26 Ocak’ta ise Mustafa Kemal Paşa Mahallesindeki pazar yerine roket atıldı. Aynı gün Hatay’ın Kırıkhan ilçesindeki Yalangoz ve İncirli mahallelerine 2 adet roket atan alçaklar kirli emellerine ulaşamadı. 27 Ocak’ta Kilis kent merkezine roketli saldırı düzenleyen hainler 2 vatandaşımızı yaraladı. Aynı gün Hatay’ın Reyhanlı ilçesine de saldıran alçaklar bir çocuğumuzu yaraladı.

ÇOCUKLARI ŞEHİT ETTİLER

28 Ocak’ta ise Fidanlık mahallesine roketli saldırı düzenleyen PYD’li teröristler vatandaşlarımıza zarar veremedi. 30 Ocak’ta ise Kilis ve Reyhanlı’ya organize saldırılan düzenleyen teröristler 7 roket fırlattı. Kilis’in Şıh Mehmet ve Ekrem Çetin mahallerine roketli saldırı düzenleyen alçaklar hedeflerine ulaşamadı. Reyhalı’nın Bükülmez, Gültepe ve Ekrem Çetin mahallerine de roketli saldırı düzenleyen hainler canımızı yakamadı. 31 Ocak günü Hatay’ın Reyhanlı ilçesine roketli saldırı düzenleyen PYD’li teröristler evinde uyumakta olan 17 yaşındaki Fatma Avlar’ı şehit etti. 2 Şubat’ta ise Kilis ve Reyhanlı’ya peş peşe 6 roketli saldırı düzenlendi. Reyhanlı’daki hain saldırılarda Rıfat Sınırlı isimli 2 vatandaşımız şehit olurken 16 kişi ise yaralandı. Kilis’e atılan roketler sonucu ise 3 vatandaşımız yaralandı.