Terör propagandasına tutuklama
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, sosyal medya hesabından terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen kişi tutuklandı.02 Ağustos 2017 Çarşamba 11:11
Alınan bilgiye göre, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Mahallesi'nde oturan V.B'nin (17) sosyal medya hesabından terör örgütünü destekleyen fotoğraflar paylaştığı tespit edildi.
Çerkezköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından evinde gözaltına alınan V.B, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: AA